Na temat wyboru łóżka do sypialni mówi się dużo mniej, niż na temat materaca. O nim wiemy, że nie może być za miękki, za twardy, by się nie odkształcał. A przecież materac stanowi wyposażenie łóżka. Ono też jest ważne. Często łóżko musi być dopasowane do materaca i na odwrót. Szczęściarze, którzy mają osobną sypialnię, lub chociaż wydzielony aneks sypialny, powinni wybrać praktyczne, wygodne i ładne łóżko sypialni.

Powinno być dobrane stylem do wnętrza. Trzeba też dobrze określić jego wymiary – nie tylko szerokość, ale także wysokość, bo niektóre są bardzo niskie, a inne mają nóżki. Z wysokiego łóżka łatwiej się wstaje, można schować pod nim pojemniki do przechowywania rzeczy. Ale są też zwolennicy niskich modeli. Wszystko zależy zatem od potrzeb i upodobań.

Łóżka do sypialni: rama i stelaż

Rama łóżka może być wykonana z litego drewna, klejonego drewna, płyty wiórowej, pilśniowej, PDF, z metalu, rattanu, wikliny, a w przypadku łóżek dziecięcych często także z plastiku. Częścią ramy może być wysoki lub niski zagłówek, ale są też łóżka bez zagłówków.

Z kolei stelaż to dół łóżka, wykonany ze szczebelków (często nazywanych listewkami) połączonych taśmą. Listewki są lekko wypukłe, robi się je z drewna, np. bukowego, sosnowego lub brzozowego. Stelaż zwykle kupuje się osobno, nie jest w cenie ramy łóżka. Na nim leży materac. Warto wiedzieć, że rodzaj stelaża trzeba dobrać do rodzaju materaca. Im materac grubszy i masywniejszy, tym stelaż powinien być solidniejszy. Najwyżej cenione są stelaże bukowe. Dobry, doświadczony sprzedawca zawsze zapyta klienta do jakiego materaca chce kupić stelaż i pomoże wybrać odpowiedni.

Drewniane łóżka do sypialni

Choć najwięcej jest łóżek z materiałów drewnopochodnych (płyt) i są one najtańsze, to drewnianych także jest sporo. Zawsze warto się upewnić czy jest to lite drewno, czy klejone, czyli rama wykonana z posklejanych cienkich warstw drewna. Drewno klejone, choć wygląda ładnie i nie ma sęków, to jednak jest uważane za gorsze jakościowo. Najwyżej cenione jest drewno lite. Co wcale nie znaczy, że zawsze jest trwalsze np. od płyty MDF. Rama łóżka do sypialni z drewna sosnowego nie jest trwalsza. Ma jednak niezaprzeczalną zaletę – jest naturalna. Styl łóżka drewnianego zależy od wykończenia. Może być zarówno nowoczesne jak i bardziej staroświeckie, rustykalne lub w stylu skandynawskim.

Tapicerowane łóżka do sypialni

Nie brakuje łóżek tapicerowanych do sypialni. To modele, których ramy, najczęściej wykonane są z płyty lub drewna gorszej jakości i są pokryte tkaniną, często pikowaną. Tak wykończone zagłówki są wyjątkowo wygodne dla pleców i elegancko wyglądają. Wygoda jest ważna dla osób, które lubią czytać w łóżku przed zaśnięciem. Ważny jest rodzaj zastosowanej tkaniny. Powinna ona być trwała i najlepiej, aby można ją było zdjąć i czasem uprać. Takie modele łóżek mogą być zarówno nowoczesne jak i stylowe, pasujące do wnętrza z pięknymi starymi meblami. Wszystko zależy od rodzaju tkaniny i wykończenia. Sprawiają wrażenie niezwykle ciepłych, miękkich, przyjaznych. Jednak w przypadku alergików nie są dobrym wyborem.

Nowoczesne łóżka do sypialni

W tej grupie są zarówno łóżka drewniane, jak i tapicerowane a także z ramą metalową. Charakteryzuje je prosty kształt, wręcz ascetyczny. Część ma pod spodem pojemniki na pościel, a część nie ma tej opcji. Często mają jasną kolorystykę. Średnia cena tańszych modeli (podwójnych) to ok. 1300 zł.

Łóżko do sypialni z regulacją

Takie modele mają regulację stelaża – można np. podnieść część materaca pod plecami lub pod nogami, leżeć w pozycji półsiedzącej. Stelaż ma wtedy inną konstrukcję niż typowe stelaże szczebelkowe. Jest umieszczony w ramie łóżka na stałe za pomocą uchwytów.

Większość jest regulowana ręcznie, ale są też z regulacją elektryczną (osoba leżąca używa wtedy pilota). Stelaże regulowane nadają się do materacy lateksowych i piankowych, bo je można zginać. Nie nadają się do materacy sprężynowych.