Trendy wnętrzarskie zmieniają się błyskawicznie, ale jedno jest ponadczasowe: oprócz tego, że w mieszkaniu ma być pięknie, musi być też funkcjonalnie. Co powiecie na składaną sofę, która może wisieć na ścianie? Albo na poduszkę, która jednocześnie może stać się kołdrą? Lub na samonawadniającą doniczkę, która podczas nieobecności domowników zadba o kwiaty aż przez 14 dni?

Inspiracje przedstawione w lookbooku mają to do siebie, że są... lekkie. Główną ideą jest fakt, że wnętrze powinno służyć ludziom. Meble i przedmioty muszą być łatwe do przestawienia, przeniesienia lub zabrania ze sobą w razie przeprowadzki. Nie oznacza to jednak wcale, że twoje mieszkanie musi być zbiorem turystycznych mebli ;-)

W nowoczesnym wnętrzu bardzo ważne jest oświetlenie. Powinno być emitowane praktycznie... pod każdym kątem.