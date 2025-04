Zabudowana lodówka jest praktycznie w kuchni nie zauważalna, nie burzy harmonii wystroju wnętrza i idealnie wpasowuje się w przygotowany projekt. Sprzęt do zabudowy jest specjalnie przygotowany i tak zaprojektowany, by można go było obudować bez ryzyka, że zabraknie odpowiedniej wentylacji.

Warto zwrócić uwagę czy zrobione jest to dobrze, bo zła wentylacja rychło doprowadzi do przegrzania lodówki i awarii. Konieczny jest swobodny przepływ powietrza. Lodówka nie może ściśle przylegać do wnęki, powinno być ok. 4 cm odstępu między lodówka a ścianką.Także drzwi są przygotowane do montażu frontu kuchennego. Po wbudowaniu można ją otwierać, jak kolejną szafkę.

Lodówka do zabudowy - druga, mniej korzystna strona medalu

Zabudowana lodówka ma też swoje wady. Specjalna konstrukcja wpływa niestety negatywnie na pojemność urządzenia. Mieści się w nim mniej produktów niż w lodówce wolnostojącej o tych samych rozmiarach. Zabudowany sprzęt zabiera więcej miejsca.

Standardowa szerokość lodówki do zabudowy to około 54,5 cm (choć znajdziemy nawet takie powyżej 60 cm). Wymiary wybranego urządzenia do zabudowy najlepiej podać stolarzowi, aby zgodnie z rysunkami montażowymi dostępnymi w katalogu i na stronie producenta mógł dopasować do niego wnękę meblową.

Sprzęt do zabudowy jest też droższy, trzeba zatrudnić fachowców, by go zamontowali. Dużym kłopotem są awarie. Jeśli lodówka się popsuje, dostęp do niej jest utrudniony, a gdy trzeba ją wymienić – wymaga to więcej czasu i jest bardziej pracochłonne niż w przypadku zwykłej lodówki. Dlatego warto wybrać dobrą markę, najlepiej taką, która specjalizuje się w produkcji lodówek.

Warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt związany z bezpieczeństwem. W przypadku pożaru, ogień dużo szybciej się rozprzestrzenia, gdy sprzęt ma obudowę.

