Sypialnia to najważniejsze miejsce w naszym domu czy mieszkaniu (w końcu przesypiamy 1/3 życia). To tutaj odpoczywasz po ciężkim dniu w pracy, relaksujesz się i czytasz książki.

Inspiracji na urządzenie sypialni jest nieskończenie wiele, ale warto kierować się kilkoma powszechnie przyjętymi zasadami w jej aranżacji. Jakimi?

Projekt sypialni najlepiej zacząć od łóżka. To ono definiuje, jak będzie wyglądało pomieszczenie - jakie będzie miało kolory i w jakim będzie stylu.

Podwójne łóżko o standardowych wymiarach to 160 cm x 200 cm. Sprawdź, czy taka wielkość będzie odpowiednia dla twojej sypialni - jeśli metraż na to pozwala, możesz wybrać łóżko 200 cm x 200 cm, a być może z korzyścią dla przestrzeni (i bez uszczerbku na wygodzie) lepsze będzie łóżko o 20 cm węższe.

Teraz zastanów się czy łóżko ma mieć zagłówek, a jeśli tak to jaki - jeśli urządzasz sypialnię na poddaszu i łóżko ma się znajdować pod skosem sprawdź, czy mebel się tam zmieści.

Rozważ, jakie mają być szafki/stoliki nocne. Jeśli pomieszczenie jest dość wąskie a długie, może lepiej postawić na bardziej masywny zagłówek, który będzie pełnił ich rolę?

W sypialni powinno być również miejsce do przechowywania (jeśli nie jest połączona z garderobą, to tu trzymamy wszystkie ubrania). Pamiętaj, że szafy mogą mieć drzwi uchylne lub przesuwne (to rozwiązanie idealne do niewielkich metraży). Warto wybierać takie meble, które są zabudowane niemal do samego sufitu, dzięki temu będzie bardziej pojemny.

To na jakie kolory zdecydujesz się w swojej sypialni, to kwestia indywidualna - to ty musisz dobrze się w nich czuć. Za najlepsze kolory ścian do sypialni uznaje się wszelkie stonowane niebieskości i fiolety.

Ale w sypialniach świetnie sprawdza się oczywiście biel, wszystkie pastelowe odcienie, a także stonowane ciemne kolory.

fot. Kolory do sypialni/Adobe Stock

Biała sypialnia

Tradycyjne białe ściany optycznie powiększają pomieszczenie. To jedna z najczęściej wybieranych opcji - biel jest uniwersalna i pasują do niej wszystkie inne kolory i style.

W aranżacji poniżej biel łączy się z beżami i szarościami oraz drewnem. Całość wygląda niezwykle przytulnie i świeżo.

fot. Biała sypialnia/Adobe Stock, Pixel-Shot

Sypialnia w beżu

Podobnie jest z beżem i pastelami. Nie zmniejszają optycznie przestrzeni, a pozwalają nadać jej indywidualny charakter.

Kremowe ściany zestawione z drewnem, plecionkami i mnóstwem odcieni w kolorach ziemi to świetne rozwiązanie nie tylko dla małych metraży.

fot. Sypialnia w beżach/Adobe Stock, Photographee.eu

Zielona sypialnia

Zielona sypialnia to wymarzone miejsca dla tych z was, które marzą o ukojeniu i wyciszeniu. Może to być ciemna, butelkowa zieleń, która idealnie łączy się z pudrowym różem, bielą i brązami, ale równie dobrze sprawdzą się wszelkie przygaszone i pastelowe odcienie.

fot. Zielona sypialnia/Adobe Stock, manow

Szara sypialnia

Szarości doskonale odnajdą się w nowoczesnych wnętrzach. Mają tę zaletę, że pasują do nich zarówno pastele, jak i mocniejsze barwy.

W aranżacji wnętrz często pojawia się motyw zestawiania kilku różnych szarości na raz - to sprawia, że całość staje się elegancka i szykowna, szczególnie jeśli wykorzystamy w urządzaniu sypialni szlachetne materiały i sztukaterie.

fot. Szara sypialnia/Adobe Stock, DigitalGenetics

Ciemna sypialnia

Ciemne kolory nieco zmniejszają pomieszczenie, ale sprawiają że staje się bardziej zaciszne i intymne. Sprawdzi się grafit, granat, czekoladowy brąz, a nawet czerń.

W przypadku małych sypialni najlepiej jest pomalować maksymalnie dwie ściany, a w przypadku dużych pomieszczeń, ciemne mogą być wszystkie cztery.

fot. Ciemna sypialnia/Adobe Stock, lilasgh

Styl skandynawski już od kilku lat podbija wnętrzarskie trendy. Czym się charakteryzuje sypialnia w tym stylu? Prostotą, funkcjonalnością, a jednocześnie przytulnością.

W aranżacji poniżej najważniejszym materiałem jest drewno, ale w kilku odcieniach - drewniana jest podłoga, meble, dodatki oraz dekoracyjne panele na ścianie.

fot. Sypialnia w skandynawskim stylu/Adobe Stock, ostap25

W stylu skandynawskim dominują kolory ziemi - szarości, biele i brązy z dodatkiem czerni. Jednym z najważniejszych elementów wystroju są świetnie zaprojektowane meble i przedmioty - lampy, kawowe stoliki czy fotele.

fot. Sypialnia w skandynawskim stylu/Adobe Stock, Michael

Sypialnia w stylu glamour to często duet bieli i czerni lub ciemne szarości zestawione z błyszczącymi, bogato zdobionymi dodatkami.

To tu mają prawo pojawić się tapicerowane, welurowe łóżka, kryształowe żyrandole i złote lustra.

fot. Sypialnia w stylu glamour/Adobe Stock, dit26978

Styl boho, podobnie jak styl skandynawski, opiera się na kolorach ziemi. Dominują tu biel, beże i brązy z domieszką musztardowej żółci, ceglastych tonów i zieleni. Boho to także naturalne materiały takie jak drewno, bawełna czy len.

Czym różni się od innych? Przede wszystkim obecnością plecionych dodatków i mebli np. z morskiej trawy albo słomy - foteli, lamp czy koszy. Jedną z cech charakterystycznych są duże okrągłe lustra, poduszki w azteckie wzory i grube, plecione pledy i dywany.

fot. Sypialnia w stylu boho/Adobe Stock, irinakuz9

W drugiej aranżacji w stylu boho postawiono na szarozielone ściany i drewniane dodatki. Całości dopełniają piękne wazony z bukietami kwiatów i gałązek.

fot. Sypialnia w stylu boho/Adobe Stock, Pixel-Shot

Sypialnia loft jest niezwykle klimatyczna. Co zrobić, aby osiągnąć taki efekt? Warto postawić na surowe w wyglądzie ściany - tynk strukturalny, który imituje beton, betonowe płyty albo naturalną cegłę (może być pomalowana na biało).

Sypialnia w industrialnym stylu to również metalowe lampy i meble (doskonale sprawdzą się niedrogie meble z palet) oraz stonowane, chłodne kolory.

fot. Sypialnia industrialna/Adobe Stock, Christian Hillebrand

Mała sypialnia to taka o powierzchni około 8-10 m2. Zmieści się tu łóżko, szafki nocne i szafa z przesuwnymi drzwiami.

Świetnym zabiegiem, który genialnie powiększa wnętrze, jest zawieszenie lustra tuż nad łóżkiem. Warto stawiać na meble o błyszczących frontach, które odbijają światło i lekkie zasłony, które nie przytłoczą wnętrza.

W małych sypialniach dobrze sprawdza się łóżko z pojemnikiem na pościel lub nieco podwyższone, z szufladami, w których schowasz nie tylko kołdry i poduszki, ale kilka innych drobiazgów.

Do niewielkich przestrzeni najczęściej wybieramy jasne kolory - biele, beże i pastele, ale aranżacja poniżej jest najlepszym przykładem na to, że nie należy bać się mocnych, a nawet ciemnych kolorów!

Ściana w kolorze morskiej zieleni sprawia, że wnętrze staje się klimatyczne i bardziej intymne. Świetnie sprawdziłaby się w tym pomieszczeniu również wzorzysta tapeta.

fot. Mała sypialnia/Adobe Stock, FollowTheFlow

W aranżacji poniżej, betonową ścianę połączono z cegłą i bielą, która bardzo rozjaśnia wnętrze. Dobrym pomysłem było również zastosowanie drewnianej podłogi - ciemna wykładzina mocno przytłoczyłaby wnętrze.

fot. Mała sypialnia/Adobe Stock, Dariusz Jarzabek

Sypialnia na poddaszu najczęściej jest bardzo urokliwa i nastrojowa. Skosy powodują, że wnętrze nieco zmniejsza się optycznie, a tym samym sprawia, że staje się bardziej przytulne.

W takich małych metrażach najlepiej sprawdza się biel i jasne barwy - szczególnie ważne jest, aby ściany na których są okna połaciowe, były białe. W sypialni poniżej postawiono dodatkowo na ciepłe beże i drewno.

fot. Sypialnia na poddaszu/Adobe Stock, photosbysabkapl

Poddasze nie musi oznaczać bardzo niskiej ścianki kolankowej (to ta, na której opiera się konstrukcja dachu). W sypialni poniżej skos jest bardzo wysoko, co daje większe możliwości aranżacyjne.

fot. Sypialnia na poddaszu/Adobe Stock, gamespirit

