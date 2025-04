Łazienka w stylu salonu SPA przywodzi na myśl wyłącznie relaks. Co prawda, największe pole do popisu mają właścicielki dużych łazienek, ale namiastkę domowego SPA można zaaranżować również na niewielkiej przestrzeni.

Kolory i wzory w łazience SPA

Na jakie kolory postawić, jeśli chcesz urządzić łazienkę w stylu luksusowego salonu SPA? Przede wszystkim jasne - to one powinny być bazą. Wybieraj biele, beże i brązy. To dobra informacja dla osób, które posiadają małe łazienki - jasne barwy optycznie powiększają przestrzeń.

fot. Kolory w łazience SPA/Adobe Stock, Pixel-Shot

Idealnym dodatkiem jest drewno - szczególnie naturalny dąb i jesion. Niech w łazience pojawią się drewniane szafki, półki lub blaty (świetnie sprawdzi się również podłoga albo drewniane deski na jednej ze ścian). Niezastąpiony jest również naturalny kamień - granit lub marmur.

Wśród wzorów dominować powinny rozmaite plecionki, marokańskie motywy, tropikalne lub kwiatowe printy.

W łazience w stylu SPA dobrze prezentują się akcenty w ciemniejszych kolorach - szczególnie w czekoladowo-brązowym i ciemnej zieleni. Może pojawić się również czerń, ale zarezerwuj ją raczej na pojedyncze przedmioty - w łazience ze zdjęcia poniżej jedynym ciemnym akcentem jest czarna wanna.

fot. Czarna wanna w łazience/Adobe Stock, brizmaker

Dodatki do łazienki w stylu SPA

W takiej łazience nie może zabraknąć białych ręczników, plecionych koszyków - które są nie tylko ładne, ale również praktyczne i porządkują wizualnie przestrzeń - schowasz w nich wszystkie kosmetyki, waciki czy drobne urządzenia.

W dużych łazienkach dobrze jest oddzielić przestrzeń od siebie np. za pomocą grubych zasłon.

fot. Wydzielenie przestrzeni w łazience/Adobe Stock, misskaterina

W łazience w stylu SPA powinno znaleźć się dużo świec, najlepiej zapachowych. Świetnym gadżetem jest drewniana deska, która służyć będzie za stolik na wannie.

Zadbaj o każdy szczegół. Nie ustawiaj kosmetyków w kolorowych opakowaniach na półkach, tylko przelej ich zawartość do szklanych butelek, najlepiej z ceramiki albo ciemnego, brązowego szkła.

fot. Drewniana deska jako stolik na wannie/Adobe Stock, UnitedPhotoStudio

Jednym z ważniejszych dodatków do łazienki w tym stylu są roślinny. Najlepiej duże, rozłożyste, z atrakcyjnymi liśćmi (zobacz kwiaty, które nadają się do łazienek bez okna). Nie zapomnij również o ozdobnych osłonkach na doniczki - sprawdzą się te drewniane i plecione (część roślin warto również powiesić).

fot. Rośliny w łazience/Adobe Stock, Anastasiia

W łazience w stylu salonu SPA obowiązkowo musi znaleźć się duże lustro - hitem ostatnich sezonów są okrągłe lustra w złotych lub drewnianych ramach (ten zabieg również powiększa optycznie przestrzeń).

fot. Okrągłe lustro w łazience/Adobe Stock, neonshot

Łazienka w stylu SPA w małej łazience

Zaaranżowanie łazienki w stylu SPA w bardzo małym pomieszczeniu jest możliwe, pod warunkiem, że ograniczysz ilość sprzętów i gadżetów. Prysznic, umywalka i sedes - te rzeczy muszą się w niej znaleźć. Jeśli masz dość miejsca, zrezygnuj z pralki w łazience (przenieś ją do kuchni lub garderoby) na rzecz wanny.

Pod umywalką obowiązkowo wykorzystaj całe wolne miejsce - drewniana szafka z drzwiczkami pomieści wszystkie potrzebne rzeczy. Staraj się zabudować przestrzeń do samej góry np. otwartymi półkami, które nadmiernie jej nie przytłoczą, a pozwolą ustawić wszystkie gadżety.

