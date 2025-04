Łazienka w kolorze butelkowej zieleni pobije serca wszystkich miłośniczek stylu vintage. Ciemnozielone płytki pięknie komponują się z ciemnym, starym drewnem i złotymi elementami.

Ten kolor nie jest zarezerwowany tylko dla klimatu retro - świetnie sprawdza się także w bardzo nowoczesnych wnętrzach w połączeniu z betonem i marmurem.

Uwaga! Ciemna zieleń optycznie zmniejsza pomieszczenie. Jeśli twoja łazienka jest nie za duża, połącz ją z bielą, jasną szarością, beżem lub błyszczącymi dodatkami.

Przegląd modnych aranżacji zaczynamy od duetu butelkowej zieleni i bieli. To dobre rozwiązanie do małych i średnich łazienek - biel optycznie powiększa pomieszczenie i dodaje mu mnóstwo światła (nawet, jeśli nie ma w niej okna).

Dodatkiem jest matowa czerń, która pojawia się na ramach luster i armaturze. Świetnym zabiegiem jest wykorzystanie żłobionych paneli o wzorze marmuru - to niezwykle urozmaica przestrzeń.

W tej łazience butelkowa zieleń znalazła się na wszystkich ścianach, ale tylko do pewnej wysokości. Poniżej ułożone zostały białe płytki cegiełki - to dobre rozwiązanie, jeśli nie chcesz by wnętrze stało się zbyt mroczne i przytłaczające.

Na ciemnej ścianie doskonale prezentują się niewielkie lustra w złotych ramkach o różnych kształtach.

W kolejnej łazience ciemnozielone płytki zostały ułożone tylko na jednej ze ścian. Dzięki temu, że mają bardzo błyszczącą powierzchnię, odbijają światło i optycznie powiększają pomieszczenie.

Zestawione zostały z białą mozaiką na podłodze, starą drewnianą szafką pod umywalkę złotą armaturą. Dla podkreślenia „zielonego" charakteru łazienki pojawiły się rośliny - jedna stojąca i jedna wisząca.

Tapeta w łazience to jeden z najważniejszych trendów w urządzaniu tego pomieszczenia. A ciemna zieleń aż prosi się o tapetę z roślinnymi motywami!

W tym wnętrzu, zieleń pojawia się na drewnianej lamperii i na płytkach pod prysznicem - choć nieco w jaśniejszym odcieniu.

Ciemna zieleń lubi się ze wzorami - co widać już w poprzedniej aranżacji. Na płytkach inspirowanych marokańskim stylem pojawia się ten sam odcień zieleni co na ścianie - wygląda to rewelacyjnie!

Całość równoważy biała mozaika na ścianach pod prysznicem.

