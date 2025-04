Łazienka na poddaszu jest trudniejsza w zaprojektowaniu niż łazienka, w której wszystkie ściany są proste. Aranżację łazienki na poddaszu zacznij od zmierzenia ścianki kolankowej (to ta, na której opiera się konstrukcja dachu) - im jest wyższa, tym większe możliwości aranżacyjne. Ustawienie sprzętów i mebli determinuje również kąt nachylenia dachu.

Jeśli twoja łazienka na poddaszu ma spory metraż, warto pokusić się o zamontowanie wanny. Hitem są wanny wolnostojące, które wprowadzają klimat jak w SPA (łazienka w stylu SPA to jeden z wiodących trendów w aranżacji wnętrz).

Minimalna wysokość ścianki kolankowej, która pozwala na umieszczenie pod nią wanny to około 130 cm. Jeśli ścianka jest niższa, wannę możesz nieco od niej odsunąć, a tuż pod ścianą zaaranżować szafki lub półki.

Świetnym rozwiązaniem, które pozwala wykorzystać każdą wolną przestrzeń, jest zamocowanie pod wanną schowków (jak na zdjęciu poniżej). To dodatkowe miejsce do przechowywania, które eliminuje z metrażu zbędne meble.

fot. Łazienka na poddaszu z wanną/Adobe Stock, XtravaganT

Idealne rozwiązanie do małych łazienek. Pamiętaj, aby prysznic lokować tam, gdzie sufit jest najwyżej, to zdecydowanie poprawia komfort kąpieli.

Prysznic warto oddzielić od reszty łazienki przeszkloną ścianką - matową lub przeźroczystą szczególnie wtedy, jeśli w pomieszczeniu jest okno dachowe - pod prysznicem również będzie dzienne światło (te wzorzyste, plastikowe, przesuwne dodatkowo są już niemodne).

Prysznic w łazience na poddaszu może być z niskim brodzikiem, ale na korzyść wizualną zdecydowanie lepiej wpływa prysznic zupełnie go pozbawiony.

fot. Łazienka na poddaszu z prysznicem/Adobe Stock, adpePhoto

Spory metraż łazienki na poddaszu pozwala również na zamontowanie wanny i prysznica. W aranżacji poniżej prysznic z niskim brodzikiem został obudowany przeźroczystym szkłem, dzięki czemu pomieszczenie nie zmniejszyło się optycznie.

Przed prysznicem i tuż pod oknem połaciowym umieszczona została wolnostojąca wanna. Strefa kąpielowa wydzielona została płytkami, które imitują drewno, pozostała część podłogi wyłożona została szarym gresem.

fot. Łazienka na poddaszu z wanną i prysznicem/Adobe Stock, victor zastol'skiy

Jeśli twoja łazienka na poddaszu ma niewielkie rozmiary, starannie zaplanuj wszystko, co musi się w niej znaleźć. Marzysz o wannie? Dobrym rozwiązaniem będzie wanna narożna, którą zdecydowanie łatwiej jest wkomponować w całość niż wannę klasyczną.

Warto sięgać po jasne kolory, w łazience na zdjęciu poniżej postawiono na biel - białe są nie tylko płytki (dodatkowo mają szkliwioną powierzchnię, która odbija światło), ale również ściany i cała armatura. Na tym niewielkim metrażu zmieścił się nawet grzejnik i bidet.

fot. Mała łazienka na poddaszu/Adobe Stock, pinkyone

Prezentujemy 3 różne łazienki na poddaszu w 3 różnych stylach. Każda z nich jest zupełnie wyjątkowa!

Łazienka na poddaszu w wiejskim klimacie

Drewniany sufit z widocznymi belkami (całość pomalowana została na biało) aż się prosi o aranżację łazienki w klimacie wiejskiej chaty. Centralnym punktem pomieszczenia jest wolnostojąca wanna w klimacie retro.

Obok niej zostały ustawione drobne meble i dodatki, które podkreślają charakter wnętrza. Wieszak na ręczniki imitujący drabinę, drewniany stołek, vintage'owa lampa na metalowych nogach oraz kilka świec i roślin.

fot. Łazienka na poddaszu w wiejskim klimacie/Adobe Stock, victor zastol'skiy

Łazienka na poddaszu w stylu glamour

Styl glamour jest wprost stworzony dla łazienek na poddaszu o dużym metrażu. W aranżacji poniżej postawiono na drewnianą podłogę, białą armaturę - prostą w formie wannę i umywalkę na stelażu oraz ciemnodrewnianą szafkę. Dodatkiem są czarne i srebrne elementy oraz lustro z podzieloną na kwadraty taflą.

fot. Łazienka na poddaszu w stylu glamour/Adobe Stock, Robert Kneschke

Łazienka na poddaszu z marmurem

Marmur w łazience lub płytki, które go imitują, wyglądają niezwykle elegancko. Nic dziwnego, że to jedno z najchętniej wybieranych rozwiązań do dużych pomieszczeń.

W poniższej aranżacji łazienki na poddaszu zastosowano rewelacyjny trik - wannę i prysznic ustawiono w pierwszej strefie z oknem, a sedes i bidet oddzielono murowaną ścianką działową.

fot. Łazienka na poddaszu z marmurem/Adobe Stock, Cees

