Warto sobie przedłużyć ten krótki letni okres urządzając łazienkę w stylu, który będzie nam się kojarzyć z wakacjami, morzem i plażą. Sprawdź, jak łatwo to zrobić!

Nowoczesna łazienka w marynarskim stylu

Mimo że styl marynarski kojarzy się z aranżacją tradycyjną, wnętrza w tym klimacie sprawdzą się również w domach współczesnych. W otoczeniu dodatków ze szkła i metalu, mebli z jasnego drewna lub rattanu z pasiastą ścianą i dywanem z juty łazienkowe ściany nabiorą iście nowoczesnych kształtów. Styl marynarski wypada świetnie także w łazienkach, w których często pojawiającym się tworzywem jest wiklina. Do mebli bielonych lub w naturalnych odcieniach drewna idealnie będzie pasowało duże, wiklinowe krzesło.

Ważne są także dekoracje, stanowiące istotę stylu marynarskiego. Ozdobą, która występuje najczęściej są statki – zarówno te przedstawione na obrazach, jak i w postaci modeli łodzi i okrętów. Neonowe gwiazdy w odcieniach złota sprawią, że w upalne dni i noce, patrząc na sufit, będziemy mogli wziąć długą, przyjemną kąpiel i marzyć o wakacjach na plaży.

- Podczas korzystania z marynistycznych elementów dekoracyjnych mamy mnóstwo możliwości. Słoje wypełnione piaskiem i muszelkami, zegary w kształcie okrętowego steru przyozdobią nasze marynarskie łazienki. Bardzo efektownie będą wyglądać płytki ceramiczne z motywem kotwic czy fragmentów starej – mówi Anna Poprawska, ekspert homebook.pl.

Marynasrkie elementy w łazience - na co postawić?

Letnie wnętrza są lekkie, niezobowiązujące i pełne światła. Ze wzorów najlepiej pasującymi będą – wzięte z marynarskich ubrań, kotwic i latarni morskich – naprzemiennie zastosowane wąskie i szerokie pasy. Dekoracje kojarzące się z morzem to także globusy, lunety, koła ratunkowe czy te nawiązujące do świata morskich głębin – ryby, muszle i koralowce. Mogą one występować w formie rysunków na ścianach czy jako motyw na ręcznikach oraz w postaci dodatków, figurek stojących we wnętrzu.

Fot. Fotolia

Jeśli możemy popłynąć dalej i mamy dużą łazienkę, warto zastosować elementy, które oddadzą charakter kajuty. Mogą to być: okrągłe okienko, koła sterowe na ścianie czy drewniane drabinki wykorzystywane jako wieszaki na ręczniki. Idealnym elementem podkreślającym marynistyczny charakter będzie wanna w kształcie łodzi. Lampion postawiony tuż obok niej nie tylko oświetli pomieszczenie, ale również nada mu niepowtarzalnego klimatu morskiej latarni.

- Dobrym patentem jest zastosowanie postarzonych, pobielonych, przecieranych, stwarzających wrażenie długotrwałej ekspozycji na słońce mebli. Idealnie sprawdzą się dekoracje z naturalnych kamieni i muszli czy wikliny. Świetnym rozwiązaniem będzie fotel wyplatany z roślinnych pędów, dzięki któremu poczujemy się jak na bezludnej wyspie. – doradza Anna Poprawska z homebook.pl

Plażowa kolorystyka w łazience



Barwy marynistyczne to przede wszystkim biel zestawiona z różnymi odcieniami niebieskiego począwszy od turkusu, a kończąc na granacie. Gdy połączymy granatowo-białą ścianę z kilkoma pasiastymi elementami dekoracyjnymi i dodamy do tego ozdoby w kształcie muszli czy rozgwiazd uzyskamy tradycyjny styl marynarski. Jeśli zastosujemy odcienie ecri, piaszczysty krem i zestawimy dodatki w tych kolorach z elementami w barwach ciemnego granatu, beżu czy popielatej szarości, uzyskamy efekt stylowego, ale i zharmonizowanego wnętrza.

- Typowa plażowa kolorystyka to nie tylko biel i błękit. Gdy prostą i delikatną paletę kolorów, stanowiącą mix bieli ze wszelkimi odcieniami błękitów i ciemnego granatu, przełamiemy akcentami czerwieni, żółtego i starego złota spowodujemy, że łazienka nabierze uroku. Gdy do pomieszczenia wstawimy lśniąco białe lub z rozbielonego drewna meble sprawimy, że będzie nam się wydawało, że półki i szafki rozjaśniły słońce i woda morska. Jeśli do tego położymy na podłodze pasiasty, niebiesko-biały dywanik, łazienka stanie się najprzytulniejszym miejscem w domu – podpowiada Anna Poprawska.

Styl marynistyczny pomaga nadać naszemu wnętrzu wyrazistego charakteru. Wystarczy kilka perełek w postaci pasiastych dekoracji, by poczuć się jak mieszkańcy wybrzeża i przy odrobinie wyobraźni przenieść się do iście morskiego klimatu i cudownych plaż.