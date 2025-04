Łazienka pozornie nie wydaje się tak reprezentacyjnym pomieszczeniem jak np. salon. Czy aby na pewno? To przecież taki zakątek domu, który musi odwiedzić dosłownie każdy gość.

Reklama

Większość z nas ma dodatkowo problem małej łazienki - szczególnie w przypadku mieszkań w bloku. Musimy dwoić się i troić, żeby niewielką przestrzeń zaaranżować tak, aby była jak najbardziej funkcjonalna, ale jednocześnie ciekawie wyglądała.

Na skróty:

Zebrałyśmy dla was najlepsze inspiracje na aranżację łazienki. To zarówno wersje z prysznicem, jak i opcje z wanną!

W ostatnich sezonach we wnętrzach króluje m.in. styl glamour. Idealnie pasuje on również do łazienek. Wybierz lustro w ozdobnej ramie, efektowne kinkiety, płytki imitujące marmur, a także stylizowane meble łazienkowe.

W pomieszczeniu urządzonym w tym stylu nie musisz wcale mieć wanny. Oczywiście, najlepiej prezentowałaby się taka na ozdobnych nóżkach, ale niewielka kabina prysznicowa również świetnie wpasuje się w klimat wnętrza.

fot. Adobe Stock

W przypadku łazienek na poddaszu, mankament stanowią skosy, które sprawiają że pomieszczenie trudniej jest zagospodarować. Warto jednak rozważyć ustawienie pod nimi pralki albo wanny.

Okna dachowe mogą stanowić duży atut tego typu łazienki. Dzięki temu wpada do niej więcej światła dziennego. No i czy ktokolwiek jest w stanie nie zachwycać się kąpielą w towarzystwie rozgwieżdżonego nieba?

Płytki a la marokańskie oraz te imitujące cegłę są na topie już od kilku sezonów. Nie zapowiada się, żeby miało się to zmienić!

Zaraz obok stylu glamour, w trendach króluje styl loftowy. To zdecydowanie nie jest opcja dla wszystkich. Industrialne wnętrze nie będzie wyglądać dobrze w niewielkim mieszkaniu - wymaga dużej przestrzeni i sporej ilości światła.

Projekt łazienki w stylu loft zakłada obecność okna, najlepiej jak największego. Dominacja ciemnych barw, duża ilość drewna, cegieł lub betonu, a także mosiężne wykończenia to inne wyznaczniki tego nurtu.

fot. Adobe Stock

Modnym rozwiązaniem jest wybór umywalki nablatowej, zamiast decydowanie się na model połączony z szafką. Warto zaszaleć w kwestii oświetlenia - tradycyjne punktowe nie jest już oczywistym rozwiązaniem.

Odkryte szafki może nie są najpraktyczniejsze - uniemożliwiają ukrycie mało estetycznej chemii i wymagają zachowania nieskazitelnego porządku, ale za to jak efektownie się prezentują!

fot. Adobe Stock

Mała łazienka wcale nie oznacza konieczności rezygnacji z wanny. Polecamy szczególnie opcję wanny z prysznicem. Duża ilość bieli optycznie powiększa wnętrze. Z kolei wyrazista zasłona ma nie tylko atuty użytkowe - ożywia całość i nadaje pomieszczeniu niepowtarzalny klimat.

Nie bójmy się roślin w łazience! Panują tutaj bardzo korzystne warunki dla wielu gatunków - duża wilgotność sprawia, że nawet nie trzeba ich podlewać.

Butelkowa zieleń to obecnie prawdziwy wnętrzarski hit. Prognozujemy, że będzie modna także w 2020 i 2021! Ten kolor idealnie komponuje się ze złotymi dodatkami. W łazience możesz zestawić go z płytkami imitującymi marmur.

To kolejna aranżacja, w której bardzo ważny jest rodzaj oświetlenia. Umywalka nablatowa w formie misy to rozwiązanie, które jest teraz na czasie.

fot. Adobe Stock

Coraz popularniejsze stają się łazienki bez płytek. Pamiętaj, aby wybrać specjalną farbę, która będzie odporna na wilgoć! Ta wersja przykuła naszą uwagę ze względu na szaleństwo kolorystyczne.

Ilość barwnych detali przyciąga wzrok. Jak widać, w łazience również znajdzie się miejsce na całą masę fantazyjnych drobiazgów i bibelotów!

Reklama

Zobacz też:

Wanny wolnostojące to luksus dostępny dla każdego

Dlaczego warto zdecydować się na parawan nawannowy