Na większości zdjęć – w sieci czy magazynach wnętrzarskich, salon zdobi stolik kawowy. To przydatny mebel, jednak jeśli nie narzekasz na nadmiar przestrzeni w salonie, przyda się bardziej praktyczne rozwiązanie. Ława, bo o niej mowa, jest większa od stolika kawowego, ale mniejsza i niższa niż tradycyjny stół. Spełnia podwójną rolę, dzięki czemu oszczędzasz sporo miejsca! Jak wybrać ławę do salonu?

Ława do salonu – czym kierować się przy wyborze?

Ława spełnia w salonie funkcję nie tylko stolika kawowego i stołu do spożywania posiłków. To także istotny element ozdobny, który swoim stylem doskonale podkreśla charakter wnętrza. Może stanowić takie samo ożywienie salonu, jak inne elementy!

Wybierając ławę, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Sprawdź, czy:

jest rozkładana

ma regulację wysokości

części i łączenia są dobrej jakości - plastikowe, czy metalowe.

Rozkładana ława, z regulowaną wysokością blatu, to najbardziej funkcjonalna opcja tego mebla. Na czas posiłku można rozłożyć ją do wielkości normalnego, wieloosobowego stołu, a następnie złożyć i obniżyć, by służyła za stolik kawowy.

Piękne, nowoczesne meble do salonu - garść inspiracji!

Przedstawiamy kilka modeli rozkładanych ław, idealnych do nowoczesnych wnętrz!

