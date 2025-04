Jeśli jesteś przed zakupem mebli ogrodowych z pewnością wiesz, jak trudno podjąć decyzję o tym sezonowym zakupie. Nim zakaszesz rękawy i wybierzesz się do sklepu, przeczytaj koniecznie o 3 najczęstszych błędach w aranżacji balkonu i pomyśl o modnych i niedrogich dodatkach i meblach, którymi odświeżysz wygląd balkonu niskim kosztem: może to być huśtawka lub wiszący fotel z JYSK.

Jeśli już zaopatrzyłaś się w modne meble na balkon, a szukasz niedrogich akcesoriów, by stworzyć niebanalny klimat, to zerknij na oferty dyskontów. Przydadzą się dywaniki z trawy morskiej, miętowa donica na kwiaty DIY czy lampy solarne. Jeśli posiadasz sznurek lampek na baterie, wykorzystaj prosty patent na stworzenie unikatowej girlandy do oświetlenia balkonu lub tarasu.

Do wykonania girlandy świetlnej potrzebujesz:



łańcuch LED (najlepiej na baterie),

papilotki (w takiej ilości, ile masz lampek),

mały nożyk.

Jak zrobić girlandę świetlną z papilotek

Dno papilotki natnij w kształcie X. Nałóż na lampkę. Czynność powtórz do momentu, aż wszystkie papilotki nasuniesz na lampki. Gotowe! Pamiętaj, by łańcuch świetlny chronić przed wodą.

