Dekorowanie choinki to jedna z najbardziej magicznych tradycji świątecznych. Własnoręcznie wykonane ozdoby nadają choince unikalnego charakteru i tworzą niepowtarzalną atmosferę. Jednym z najprostszych i jednocześnie najbardziej efektownych sposobów na udekorowanie choinki jest własnoręczne zrobienie łańcucha na świąteczne drzewko.

Oto kilka pomysłów na różnorodne łańcuchy DIY, które można wykonać w domu. Zaangażuj do wspólnej zabawy całą rodzinę i stwórzcie wspólnie piękne ozdoby!

Spis treści:

Klasyczny papierowy łańcuch to ponadczasowa ozdoba, która przenosi nas w czasy dzieciństwa. Robiliśmy je już w przedszkolu na zajęciach, a dziś ponownie wracają na salony i są piękną dekoracją. Taki łańcuch jest niezwykle prosty w wykonaniu, a dzięki różnorodnym kolorom papieru pozwala na stworzenie barwnej, wesołej dekoracji.

To także świetny sposób na wspólną, kreatywną zabawę z rodziną, szczególnie z najmłodszymi, którzy mogą rozwijać swoje zdolności manualne.

Przygotuj kolorowy papier, nożyczki oraz klej lub zszywacz. Wytnij z papieru paski o szerokości około 2 cm i długości 15 cm. Zwiń pierwszy pasek w pierścień i sklej jego końce. Kolejne paski przewlekaj przez pierścień i sklejam, aż stworzysz łańcuch o pożądanej długości.

Najlepiej użyj papieru w świątecznych kolorach - czerwonym, zielonym i złotym - aby podkreślić klimat Bożego Narodzenia.

fot. Łańcuch na choinkę DIY z papieru/Adobe Stock, gpointstudio

Naturalny i ekologiczny łańcuch z suszonych owoców i przypraw to nie tylko piękna dekoracja, ale także aromatyczny dodatek, który wypełnia dom zapachem pomarańczy, cynamonu i anyżu. Idealny wybór dla miłośników stylu eko i osób ceniących naturalne ozdoby, które harmonizują z zielenią choinki i wprowadzają wyjątkowy świąteczny klimat.

Do przygotowania takiego łańcucha przydadzą ci się suszone plasterki pomarańczy i jabłek, laski cynamonu, anyż gwiazdkowy, sznurek lub cienka żyłka oraz igła. Świetnie sprawdzą się także owoce żurawiny (w tym przypadku lepiej świeże niż suszone).

Przewlecz sznurek przez suszone owoce, laski cynamonu i gwiazdki anyżu. Możesz je układać w dowolnej kolejności. Dostosuj długość łańcucha do wielkości choinki. Gotowy łańcuch zawieś na drzewku.

fot. Łańcuch na choinkę DIY z szuszonych owoców i przypraw/Adobe Stock, Thien An Vu

Masa solna to doskonały materiał do tworzenia trwałych i wyjątkowych ozdób. Dzięki foremkom do ciastek, farbom i odrobinie kreatywności możesz stworzyć łańcuch pełen unikalnych dekoracji, które będą cieszyć oko przez wiele sezonów. To świetna okazja, aby zaangażować całą rodzinę w zabawę, tworząc osobiste i sentymentalne ozdoby na choinkę.

Przygotuj masę solną, foremki do ciastek, sznurek oraz opcjonalnie farbki akrylowe. Gotową masę rozwałkuj na grubość ok. pół centymetra. Wytnij świąteczne kształty przy pomocy foremek, a następnie zrób dziurki na sznurek w każdej ozdobie (np. słomką) i wysusz masę w piekarniku (ok. 3 godziny w 80 stopniach).

Pomaluj wysuszone ozdoby farbami i nawlecz je na sznurek, a na koniec zawieś na choince. Zamiast masy solnej możesz wykorzystać ciasto na pierniczki świąteczne i przygotować jadalny łańcuch!

fot. Łańcuch na choinkę DIY z masy solnej/Adobe Stock, shaiith

Elegancja i blask - łańcuch z koralików to propozycja dla tych, którzy lubią błyskotki. Połączenie koralików w różnych kolorach i rozmiarach pozwala stworzyć dekorację, która mieni się w świetle choinkowych lampek, dodając drzewku wyjątkowego uroku. Taki łańcuch świetnie sprawdzi się również jako ozdoba do innych świątecznych aranżacji.

Przygotowane wcześniej koraliki nawlecz na cienką żyłkę na sznurek, a na koniec zabezpiecz z obu stron węzełkiem, aby ozdoby nie wypadły. Teraz tylko rozwieś łańcuch na choince i gotowe.

fot. Łańcuch choinkowy DIY z koralików/Adobe Stock, CIGI

