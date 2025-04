Zapewne nie wyobrażasz sobie choinki bez ozdobnego łańcucha. Jesteś tuż przed decyzją o jego zakupie? Podpowiadamy, jaki łańcuch choinkowy wybrać.

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, a w przypadku choinki determinują go dwie rzeczy: okazałość drzewka oraz dekoracje, zwłaszcza łańcuch. rozświetlone lampkami drzewko zazwyczaj jest opatulone mięsistym, kolorowym łańcuchem lub choinkową girlandą.

Jeśli po raz pierwszy mierzysz się z zakupem tej ozdoby, podpowiadamy, jaki łańcuch wybrać i jak go przechowywać, by służył przez lata.

Jak wybrać łańcuch choinkowy

Wymiary choinki. Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, jakich rozmiarów drzewko pojawi się w twoim domu/mieszkaniu lub jakie wymiary ma sztuczna choinka, którą aktualnie posiadasz. Istotny jest też fakt, w jaki sposób chcesz ozdobić drzewko: okrążając je łańcuchem czy jedynie narzucając girlandę? To warunkuje długość łańcucha. Kolorystyka. Na szczęście w kwestii barw trendy dyktujące nam monochromatyczność czy trzymanie się zasady trzech kolorów już za nami. Możesz szaleć z kolorami, o ile tylko ci się podoba, ale w przypadku łańcucha warto postawić na zieleń, srebro, złoto czy czerwień. Bardzo popularny jest też biały łańcuch na choinkę. Styl wnętrza. Jak określiłabyś swoje wnętrze? Jest minimalistyczne, loftowe, skandynawskie, czy panuje w nim raczej misz-masz? Nie musisz kupować łańcucha ze sztucznego tworzywa, a girlandę z szyszek czy filcu. Np. papierowy łańcuch choinkowy możesz zrobić sama. Zakup przez internet. Polecamy zakup u sprawdzonych i rzetelnych sprzedawców oraz zaplanowanie go na kilka tygodni wcześniej. Pamiętaj, że w okresie przed Bożym Narodzeniem przesyłka może dotrzeć z opóźnieniem. Jakość wykonania jest istotna, jeśli chcesz, by ozdoba posłużyła na lata.

Łańcuch choinkowy jest bardzo popularnym i klasycznym elementem dekoracji choinki, choć w wielu domach odchodzi się od jego wykorzystywania. Przechowywanie go nie jest uciążliwe: wystarczy ułożyć go w kartonie i zapewnić mu leżakowanie bez towarzystwa ciężkich i twardych przedmiotów.

Alternatywy dla łańcucha

Symboliczny łańcuch choinkowy możesz wykonać w zaciszu domowym, zapraszając do zabawy dzieci czy znajomych. Jeśli żadna z opcji nie jest bliska twoim wyborom, to może pomyśl o girlandzie lub łańcuchu z koralików?

Łańcuch z papieru

Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu w szkole tworzył łańcuch choinkowy. Polegał on na wycinaniu pasków i tworzeniu z nich kółek, które sczepiało się ze sobą. Nie był on trwały, ale co to była za frajda!

Warto podejść do tematu z przymrużeniem oka i wrócić do dawnych czasów wbrew stylowym dyktatom. Jeśli zaś wolisz bardziej płaski łańcuch, wytnij koła i przecinaj co drugie i sklejaj ze sobą. Możesz wykonać je z gazety, ale warto, by miała sztywne strony.

Łańcuch z makaronu

To nie lada gratka dla najmłodszych miłośników świąt. Maluchy i starszaki uwielbiają przedświąteczny gwar, więc warto wykorzystać ich energię do zrobienia łańcucha z makaronu, np. penne (in. pióra, rurki). Wyciągnij srebrny lub złoty spray, spryskaj nim makaron i przygotuj sznurek do nawlekania. Zabawa murowana!

