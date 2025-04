Światełka LED na choinkę z roku na rok cieszą się coraz większym uznaniem ze względu na jakość i trwałość. Są droższe, niż standardowe, więc warto kupić je po sezonie na wyprzedażach. Ale... jakie lampki świąteczne wybrać na zewnątrz, a jakie do domu?

Bez oświetlonego drzewka nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia, a niektórzy ozdabiają także balkony, ogrody, poręcze schodów. To wiąże się ze zużyciem dużej ilości energii, więc z pomocą przychodzą lampki choinkowe LED, które są bardziej energooszczędne.

Od kilku lat lampki ledowe mogą cieszyć się rosnącym zainteresowaniem. Wciąż jednak są droższe od tradycyjnych, ale mają niezaprzeczalną zaletę: można dostosować ich moc do swoich potrzeb i zakupić je zgodnie z przeznaczeniem.

Solidnie okablowane lampki choinkowe LED to koszt nawet kilkuset złotych, jeśli np. potrzebujmy 500 lampek na jednym sznurze. Jak je dopasować do naszych potrzeb? Standardowe lampki choinkowe mają ok. 0,5 W na jedną lampkę, czyli w całości zużyją ok. 50 W (jeśli jest ich sto). Lampki energooszczędne zużywają ok. 3,5 W na jedną lampkę.

fot. Jakie lampki świąteczne wybrać/Adobe Stock, Alena Ozerova

Planując dekoracje świąteczne wokół domu, musisz używać wyłącznie lampek przeznaczonych na zewnątrz. Dzięki temu nie dojdzie do przemoknięcia elementów elektrycznych ani groźnych przepaleń. Lampki choinkowe zewnętrzne mają inną konstrukcję, żarówki oraz kable są dodatkowo zabezpieczone.

Możesz także wybrać lampki zasilane bateriami i zabezpieczyć "kostkę" przy pomocy filcu oraz foliowego woreczka.

Jakie lampki świąteczne na zewnątrz wybrać? Skup się na oświetleniu o klasie szczelności co najmniej IP44 i liczbie lampek 500 lub 1000. Mogą to być tzw. sople, kurtyny czy nawet świecące drzewka. Lampki możesz też owijać wokół roślin - szczególnie dobrze wyglądają na krzewach oraz drzewach.

Po pierwsze, zanim zakupisz lampki choinkowe (LED czy tradycyjne) upewnij się, że na opakowaniu znajduje się oznaczenie CE. Wówczas możesz mieć pewność, że lampki choinkowe pozytywnie przeszły procedury bezpieczeństwa i będą się dobrze sprawdzać w pomieszczeniach.

W drugiej kolejności sugeruj się długością kabla i liczbą lampek: im diod jest więcej, tym choinka jest bardziej rozświetlona. W domu nie potrzebujesz bardzo intensywnego światła. Wybieraj więc ciepły, lekko przygaszony rodzaj oświetlenia. Dzięki temu stworzysz w domu romantyczny, świąteczny klimat.

fot. Jakie lampki świąteczne na zewnątrz/Adobe Stock, Travis

Lampki LED stają się coraz bardziej popularne ze względu na swoje niewątpliwe zalety. Najczęściej wybierane są ze względu na to, że:

Mają programator. Umożliwia on nie tylko zmianę kolorów światła, lecz także modyfikację sposobu świecenia.

Umożliwia on nie tylko zmianę kolorów światła, lecz także modyfikację sposobu świecenia. Są bardziej energooszczędne . Sznur LED-ów ze 100 lampkami potrzebuje od 4,4 W do 7 W, a tradycyjne lampki w tej ilości potrzebują 4 razy więcej energii.

. Sznur LED-ów ze 100 lampkami potrzebuje od 4,4 W do 7 W, a tradycyjne lampki w tej ilości potrzebują 4 razy więcej energii. Są trwałe . Wiele firm deklaruje, że lampki choinowe LED będą świecić do ostatniej lampki. Warto doczytać, czy można wymienić przepaloną lampkę, czy nie. W tradycyjnych lampkach trudno usunąć taką awarię.

. Wiele firm deklaruje, że lampki choinowe LED będą świecić do ostatniej lampki. Warto doczytać, czy można wymienić przepaloną lampkę, czy nie. W tradycyjnych lampkach trudno usunąć taką awarię. Pasują na zewnątrz i do wewnątrz . Żarówki typu LED są trwalsze, ale jeśli zdecydujesz się na sznur lampek choinkowych LED o kiepskiej jakości okablowaniu, to może on nie wytrzymać dużej wilgoci i wysokich mrozów. Warto pomyśleć o lampkach choinkowych LED na baterie.

. Żarówki typu LED są trwalsze, ale jeśli zdecydujesz się na sznur lampek choinkowych LED o kiepskiej jakości okablowaniu, to może on nie wytrzymać dużej wilgoci i wysokich mrozów. Warto pomyśleć o lampkach choinkowych LED na baterie. Mają dobrą jakość światła . Zdecydowanie warto zainwestować w LED-y dobrej jakości, jeśli zależy nam na zdecydowanym efekcie. Tak oświetlona np. weranda będzie widoczna z o wiele większej odległości, niż udekorowana tradycyjnymi lampkami.

. Zdecydowanie warto zainwestować w LED-y dobrej jakości, jeśli zależy nam na zdecydowanym efekcie. Tak oświetlona np. weranda będzie widoczna z o wiele większej odległości, niż udekorowana tradycyjnymi lampkami. Mają możliwość regulowania mocy i koloru światełek. Do wyboru są modele święcące na jeden kolor albo na kilka, migające bądź emitujące stałe światło; dostępne są też lampki choinkowe z efektem padającego śniegu. Subtelnie migoczą, dzięki czemu przypominają opadające płatki.

Światło LED-owe ma też kilka wad. Jest ich zdecydowanie mniej, niż zalet, niemniej jednak dla wielu osób mogą być argumentem decydującym o rezygnacji z zakupu tego rodzaju lampek choinkowych na zewnątrz czy do wewnątrz. Są to:

Cena . Zdecydowana różnica w cenie może wcale nie być inwestycją, a trochę zbędnym wydatkiem. Warto dlatego nie popaść w szał zakupowy i nabywać kilka sztuk, tylko zdecydować się na jeden egzemplarz i przetestować go. Jeśli się sprawdzi - kupić lampki choinkowe LED na wyprzedaży.

. Zdecydowana różnica w cenie może wcale nie być inwestycją, a trochę zbędnym wydatkiem. Warto dlatego nie popaść w szał zakupowy i nabywać kilka sztuk, tylko zdecydować się na jeden egzemplarz i przetestować go. Jeśli się sprawdzi - kupić lampki choinkowe LED na wyprzedaży. Typ światła. Białe lampki choinkowe tradycyjne górują nad LED-owymi, jeśli chodzi o atmosferę. LED-y emitują dość mało przytulne oświetlenie, choć mogą do złudzenia przypominać zwykłe żarówki. To kwestia gustu i przyzwyczajeń.

