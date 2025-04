W pełni wyposażona garderoba z dziesiątkami butów, a do tego piękna toaletka zaopatrzona w najlepsze kosmetyki - to chyba marzenie właściwie każdej kobiety. Zazwyczaj wydaje nam się, że zaaranżowanie kącika do makijażu wymaga ogromnego nakładu środków finansowych i dużej przestrzeni... Tymczasem jednak nawet w małym mieszkaniu bez problemu da się wygospodarować miejsce na praktyczną toaletkę, nie zawsze trzeba też wydawać na to mnóstwo pieniędzy!

Reklama

Sprawdźcie najlepsze inspiracje, które wyszperałam na Instagramie! Wiele z nich naprawdę da się zrealizować małym kosztem. Niektóre wymagają już większego nakładu środków, ale warto choćby je zobaczyć!

1. Prostota i funkcjonalność

Piękną toaletkę możesz zaaranżować w NAPRAWDĘ prosty sposób! Wystarczy małe biurko lub stolik, spore lustro i kilka pojemniczków. Przedstawione na zdjęciu pojemniki na pędzle są bardzo popularne, można je kupić np. w IKEI lub Biedronce. Koszt tego typu kącika jest niski, a efekt wygląda świetnie.

2. Z dominującym akcentem

Większość toaletek jest nieskazitelnie biała. Może dlatego tak bardzo spodobała mi się ta aranżacja - dominujący i wyrazisty akcent kolorystyczny naprawdę przykuwa wzrok! Lustro w ozdobnej ramie wygląda bardzo efektownie. Z kolei słoiczki na pędzle kupisz np. w Pepco.

3. W wersji vintage

Wiele toaletek nawiązuje do dość ascetycznego, skandynawskiego stylu. Ten model jest absolutnym wyjątkiem! Myślę że tak pięknego mebla nie powstydziłaby się nawet Kleopatra albo Królowa Elżbieta. Przepych w najczystszej formie!

4. Jak dla księżniczki

Pastelowe akcenty przy toaletce są zawsze na czasie! Może dlatego ta aranżacja wydaje się jak wprost przeniesiona z Disneya - to właśnie o takim kąciku mogłaby marzyć nawet najbardziej kapryśna księżniczka.

5. Nawet do najmniejszych mieszkań

Tak jak już wspominałam - piękny kącik do makijażu można urządzić nawet w najmniejszym mieszkaniu. Jeśli nie wierzycie, spójrzcie tylko na to zdjęcie! Moim zdaniem taka toaletka zmieści się też w kawalerce. Potrzebujesz tylko maleńkiego blatu, lustra i krzesełka.

6. Wprost z garderoby gwiazd

Podobnie jak większość z nas skrywa jeszcze w głębi duszy niespełnione marzenie o byciu księżniczką, wiele kobiet marzy o staniu się choćby na kilka chwil gwiazdą estrady, stojącą w blasku reflektorów i wzbudzającą powszechny podziw. Może warto więc zaaranżować kącik makijażowy inspirowany garderobą aktorską?

7. Z dużym lustrem

Każda z nas ma własne upodobania makijażowe - jednej wystarcza małe lusterko, inna woli mieć ogromne lustro na całą ścianę. Ważny jest jeden aspekt: toaletka powinna być dobrze oświetlona, w przeciwnym razie nie naniesiesz idealnie podkładu na twarz!

8. Z motywującym hasłem

Po porannym makijażu świat powinien wydawać ci się piękniejszy! Może powieś przy lusterku motywujące hasło? Dzięki temu będziesz z pewnością pamiętać o uśmiechu!

9. Uporządkowana

Zwolenniczki porządku i segregacji nie lubią mieć wszystkich kosmetyków "na widoku". Zdecydowanie potrzebują bardzo pojemnej szuflady, najlepiej z przegródkami!

Reklama

Zobacz więcej ciekawostek prosto z Instagrama:

Anja Rubik wrzuciła zdjęcie z "Maluchem"

Hity z Instagrama: najmodniejszy manicure 2016

Nowy sposób na french