Kwietnik ze starej drabiny - krok po kroku

Czy stara drabina może się jeszcze przydać? Oczywiście, że tak! Możesz z niej wyczarować oryginalny kwietnik, który udekoruje balkon, taras, czy ogród. To bardzo proste. Podpowiadamy, co trzeba zrobić krok po kroku. Zrób własnoręcznie kwietnik ze starej drabiny.



fot. Bosch



Kwietnik z drabiny - niezbędne akcesoria i narzędzia

Do wykonania kwietnika ze starej (lub niepotrzebnej) drabiny będą potrzebne: drewniana drabina, 2 drewniane deski o wymiarach około 80x35 cm (lub w innym, pasującym do twojej drabiny rozmiarze), 1 wiaderko białej farby akrylowej, wyrzynarka akumulatorowa, akumulatorowa szlifierka uniwersalna, 2-biegowa wiertarko-wkrętarka, system natryskowy do malowania, taśma miernicza, wkręty do drewna o wymiarach 4x60 mm, ołówek.

I możemy zaczynać!

Kwietnik z drabiny - krok 1.



Kwietnik z drabiny - krok 1.

Najpierw dopasowujemy długość desek, które będą półkami naszego kwietnika, do rozmiarów drabiny. Najlepiej położyć poziomo deskę na przeciwległych szczeblach, do których potem ma być przymocowana. Deska powinna wystawać około 20 cm po obu stronach. Odległości zaznacz ołówkiem. To samo należy zrobić z drugą deską.

Przecinamy deski - krok 2.



Przecinamy deski - krok 2.

Przy pomocy wyrzynarki przytnij deski wszerz w zaznaczonych wcześniej miejscach. Najlepiej, jeśli użyjesz wyrzynarki akumulatorowej, która nie ma przeszkadzającego w pracy kabla. Pamiętaj o włożeniu okularów i rękawic ochronnych, które osłonią oczy i dłonie przed wiórami.

Wygładzanie krawędzi - krok 3.



Wygładzanie krawędzi - krok 3.

Wygładź przycięte krawędzie. Najłatwiej zrobisz to używając akumulatorowej szlifierki wielofunkcyjnej. Dzięki wbudowanemu modułowi ssącemu i pojemnikowi z mikrofiltrem na pył po wykonaniu całej pracy będzie wyjątkowo czysto.

Przypomocowanie półek kwietnika - krok 4.



Przypomocowanie półek kwietnika - krok 4.

Teraz czas na przymocowanie desek do drabiny w taki sposób, by utworzyły półki kwietnika. Połóż je na szczeblach tak, by po obu stronach została taka sama przestrzeń na doniczki, a następnie skręć elementy konstrukcji przy pomocy wiertarko-wkrętarki i wkrętów do drewna.

Malowanie kwietnika - krok 5.



Malowanie kwietnika - krok 5.

Gdy konstrukcja drabiny jest już gotowa, pomaluj ją przynajmniej dwoma warstwami farby akrylowej. My wybraliśmy biel, ale możesz wybrać dowolny kolor. Systemem natryskowym idealnie można to zrobić.

Jak farba wyschnie można już ustawiać doniczki z kwiatami. I jak wam się podoba taki prosty pomysł na własnoręczną dekorację?

Na podstawie materiałów prasowych Bosch