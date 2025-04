Reklama

Kwiaty doniczkowe cieniolubne

Begonia królewska (Begonia rex)

Uprawiana jest głównie dla ozdobnych liści mieniących się wspaniałymi kolorami: od całej gamy odcieni purpury po srebne. Begonia najlepiej rośnie w miejscu jasnym, ale z dala od palącego słońca. Ziemia powinna być stale wilgotna, ale woda nie może zalegać na podstawce. Warto ją często przycinać, wtedy roślina staje się gęsta i zwarta.

Scindapsus pstry (Scindapsus pictus)

Jego matowooliwkowe liscie pokryte są srebrnymi plamkami. Nie wymaga bardzo jasnego miejsca, ale w zbyt ciemnym wypuszcza długie, bezlistne pędy, a liście tracą barwne plamki Podlewamy umiarkowanie, zimą oszczędnie. Warto przycinać wierzchołki młodych pędów wówczas roślina ładnie się rozrasta. Zbyt ciemne miejsce i obfite podlewanie sprzyja gniciu korzeni i opadaniu liści.

Bluszcz (Hedera helix)

Lubi miejsce jasne lub półcieniste, latem ciepłe, zimą nieco chłodniejsze. Podlewamy wodą o temperaturze pokojowej. Latem ziemia powinna być stale wilgotna, zimą możemy ograniczyć podlewanie. Dobrze mu robi częste zraszanie. Odmiany o kolorowych liściach wymagają nieco wyższej temperatury i jaśniejszego miejsca niż te o liściach zielonych. Jeśli roślina zimuje w zbyt ciepłym i słabo oświetlonym pomieszczeniu wypuszcza drobne pędy, które wiosną należy usunąć.

Zroślicha (Syngonium)

Lubi dość ciepłe, wilgotne powietrze i umiarkowanie słoneczne miejsce. Latem trzeba podlewać ją nieco obficiej, ale lepiej ją przesuszyć niż dopuścić do gromadzenia się nadmiaru wody. Roślina dobrze rozwija się w wiszącym pojemniku. Regularne obcinanie nowych odrostów nada jej gęsty krzaczasty kształt.

Dizygoteka (Dizygotheca)

Pochodzi z wysp na Morzu Południowochińskim. Najlepiej rośnie w miejscu jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym, przez cały rok ciepłym. Wiosną i latem podlewamy ją umiarkowanie letnią, miękką wodą, gdy ziemia przeschnie. Zimą wystarczy to robić raz na tydzień. Zawsze usuwamy nadmiar wody z podstawki. Od marca do sierpnia nawozimy raz na 2 tygodnie nawozem uniwersalnym. Rośliny, zwłaszcza młode, dobrze jest zraszać, bo suche powietrze powoduje zwijanie i opadanie liści.

Epipremnum złociste (Epipremnum arum)

Gdy raz zaczniesz go hodować - nie będziesz chciała się z nim rozstać. Ma wyjątkowo małe wymagania, a jest bardzo efektowny. Znosi zacienione miejsca i okresowe przesuszenie. Świetnie nadaje się do uprawy w naczyniach wiszących i do rozpinania na kracie stanowiącej zieloną ścianę dzielącą pomieszczenie. Można go postawić na biurku, w pobliżu komputera. W zbyt ciemnych miejscach liście wracają do barwy zielonej- normalnie mają żółte lub białe paski.

Agloanema

Najlepiej rośnie w miejscu cienistym lub półcienistym, przez cały rok ciepłym. Trzeba ją podlewać miękką letnią wodą, gdy ziemia przeschnie. Od wiosny do jesieni będzie wdzięczna za zasilanie nawozem raz na dwa tygodnie.

Aspidistra

To prawdziwa mistrzyni przetrwania! Bywa zwana też żelaznymi liśćmi, bo potrafi przetrwać w najtrudniejszych warunkach. Nie zginie nawet w ciemnym miejscu, wystarcza jej natężenie 400 luksów (na dworze w słoneczne dni wynosi ono 76 tysięcy). Jest niewrażliwa na wahania temperatury, kurz, przeciągi. W lecie podlewamy ją umiarkowanie, w zimie, gdy ziemia przeschnie.

Kwiaty doniczkowe domowe - kwitnące rekordzistki

Pokrzywiec szorstkowłosy (Acalypha hispida)

Potocznie nazywany bywa lisim ogonem ze względu na swój puszysty kwiatostan. Kwitnie przez całą wiosnę i lato. Lubi miejsce jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Podlewamy regularnie, miękką i letnią wodą, by ziemia była lekko wilgotna Młodym sadzonkom trzeba często przycinać wierzchołki wówczas roślina ładniej się rozkrzewia.

Aby pokrzywiec kwitł co roku musi zimę spędzić w chłodnym ale widnym miejscu , ok. 15 stopni C. Wystarczy go wtedy podlewać raz na 10-14 dni

Poisencja (Euphorbia pulcherima)

Kwitnie ok. 2- 3 miesiące. Lubi jasne miejsce o temp. ok. 18 stopni.. Jest bardzo wrażliwa na przesuszenie, ale nie toleruje zalegającej na podstawce wody. Po przekwitnięciu trzeba ograniczyć jej podlewanie aż liście opadną i przenieść w chłodniejsze miejsce. W maju przycinamy pędy, wynosimy na dwór i zaczynamy podlewać. W połowie sierpnia ponownie przycinamy roślinę pozostawiając 4 liście na każdej gałązce. Pod koniec września wnosimy ją do domu. Aby wytworzyła barwne przykwiatki trzeba ją przez 1,5 miesiąca osłaniać przed światłem ciemnym papierem lub pudełkiem od 17 do 8 rano.

Falenopsis (Phalenopsis)

Potrafi kwitnąć nawet przez 4 miesiące. Latem lubi miejsce półcieniste, zimą jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Przez cały rok temperatura nie powinna być niższa niż 20 stopni C w dzień i 18 stopni C w nocy. Podlewamy umiarkowanie, gdy ziemia przeschnie. Lepiej roślinę odrobinę przesuszyć niż zalać. Roślina może wytworzyć kwiaty na tym samym pędzie, gdy skróci się go powyżej trzeciego lub czwartego węzła zanim kwiaty całkowicie zwiędną.

Motylnik (Oncidium )

Podobnie, jak falenopsis kwitnie przez kilka miesięcy. Najlepiej czuje się na parapecie okna południowego lub zachodniego. Podlewamy co 5 dni, aby podłoże mogło lekko przeschnąć. Bardzo ważne jest utrzymywanie dużej wilgotności powietrza. Po kwitnieniu lepiej nie obcinać kwiatostanów, bo w następnym roku na tym samym pędzie mogą rozwinąć się nowe pąki.

Gardenia (Gardenia)

Kwitnie od maja do października. Powinna stać w miejscu dobrze oświetlonym, latem woli pomieszczenia ciepłe, zimą chłodniejsze ok. 15-18 stopni C. Podlewamy ją wyłącznie miękką letnią wodą. Latem ziemia powinna być zawsze lekko wilgotna, także zimą nie można pozwolić na wyschnięcie podłoża. W okresie kiedy wypuszcza pąki trzeba bardzo dbać o wilgotne powietrze. Doniczka powinna stać na warstwie wilgotnego żwiru.

Iksora (Ixora coccinea)

Od maja do września tworzy na końcach pędów wielkie kuliste kwiatostany. Lubi miejsce jasne lub półcieniste, ciepłe i wilgotne. Podobnie, jak gardenia nie znaosi twardej i zimnej wody. W lecie podlewamy ją 3 razy w tygodniu, zimą co 8 dni. Jest kapryśna i w domu nie łatwo ją hodować. Opadanie kwiatów i liści może być spowodowane nagłą zmianą temperatury lub miejsca uprawy.

Afelandra (Aphelandra)

Kwitnie od czerwca do października. Latem lubi miejsce jasne, ciepłe (ok. 20 stopni C) i dużą wilgotność powietrza. Doniczkę trzeba ustawić na warstwie wilgotnego żwiru, a roślinę zraszać rano i wieczorem Podlewamy ją letnią miękką wodą, by ziemia była stale wilgotna

Zakwitnie w następnym roku tylko wtedy, gdy w zimie pozostawimy ją na 8 tygodni w chłodnym (ok. 10 stopni C) i dobrze oświetlonym miejscu.

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych - sprawdź, jakich błędów unikać

• Pędy są wydłużone i zdeformowane - roślina była nadmiernie podlewana zimą lub ma zbyt mało światła.

Jak temu zaradzić: co pewien czas obracaj doniczki, by roślina równomiernie rosła

• Na liściach rośliny doniczkowej pojawiły się brązowe suche plamy - Zbyt mało ją podlewasz.

Jak temu zaradzić - Latem nie żałuj jej wody, podlewaj ją dwa razy w tygodniu

• Kwiat doniczkowy nagle zrzucił liście - podlałaś go zbyt zimną wodą, prosto z kranu.

Jak temu zaradzić. Pozostaw na dobę wodę w konewce i dopiero po tym czasie podlewaj rośliny.

• Liście wydają się zwiędnięte - za często podlewasz roślinę.

Jak temu zaradzić - ogranicz podlewanie