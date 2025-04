Kuchnia z wyspą ma same zalety. Jest wygodna, pozwala gotować wspólnie z rodziną i wyposażona jest w duży roboczy blat, który może być jednocześnie podstawowym kuchennym stołem do jedzenia szybkich posiłków.

Spis treści:

Kuchnie z wyspą zazwyczaj stosuje się w przypadku kuchni otwartych na salon albo w dużych pomieszczeniach, łączących w sobie jednocześnie kącik jadalny.

W kuchniach otwartych wyspę zazwyczaj stawia się na granicy z salonem. We wnętrzach zamkniętych zazwyczaj umieszcza się ją na środku kuchni. Pamiętaj, aby projektując wyspę, zaplanować wokół niej dużo wolnego miejsca z każdej strony - przynajmniej 100 cm, szczególnie wtedy, jeśli ma być to główne miejsce spożywania posiłków.

A co, jeśli marzysz o kuchni a masz niewielkie mieszkanie? Najmniejsza wyspa może mieć 80 na 60 cm - bardzo prawdopodobne jest, że zmieści się i w twojej kuchni. Może poproś o pomoc projektanta wnętrz w jej atrakcyjnym i wygodnym ustawieniu? Ciekawą alternatywą dla małych pomieszczeń może być również półwysep.

Aby wyspa spełniała swoją funkcję, powinna mieć 80 cm długości i 60 cm szerokości. Takiej wielkości wyspę wyposażymy jedynie w blat roboczy i szafki lub półki pod nim.

Jeśli pomieszczenie ma przestrzenne możliwości, warto ją wydłużyć (nawet do 250 cm) i poszerzyć do 100 cm - będzie wtedy naprawdę wygodna. Duży blat zapewni odpowiednią ilość miejsca do przygotowywania wspólnie z rodziną posiłków. Można dodatkowo umieścić na niej duży, wygodny zlew lub płytę grzejną.

fot. Adobe Stock

Wyspa może być wyłącznie blatem roboczym - będzie wtedy pełniła również funkcję stołu. Warto wypuścić wtedy z jednej strony więcej blatu - będzie się wygodniej przy niej siedziało. Mierz siły na zamiary - jeśli domowników jest więcej niż 5 - mogą nie pomieścić się przy wyspie. Wtedy lepiej wstawić do kuchni tradycyjny stół np. rozkładany.

Na wyspie można umieścić płytę grzejną (powinien znaleźć się nad nią również okap, chyba że jest to dom z rekuperacją) albo zlew. Pamiętaj, aby dobrze przemyśleć, z czego wykonasz blat. Jeśli chcesz na nim kroić i stawiać gorące naczynia, najlepiej sprawdzi się kamień lub spieki kwarcowe. Pod blatem mogą mieścić się klasyczne szafki, szuflady albo półki na wino.

Na wyspie warto umieścić przynajmniej jedno gniazdko na podłączenie sprzętów kuchennych, takich jak blender czy mikser.

fot. Adobe Stock

Wyspa kuchenna może mieć również przedłużenie w postaci samego blatu (bez szafek pod spodem), tak by pełniła funkcję wyłącznie stołu. Stół może być wydzielony równolegle albo prostopadle do reszty mebli. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się w małych kuchniach.

fot. Adobe Stock

Wyspa nieznacznie podnosi cenę kuchni, ale tylko wtedy, jeśli wybierzesz drogi blat. Pamiętaj, że wyspa często pozwala zrezygnować ze stołu, więc koszty się równoważą.

Najprostszą, gotową wyspę możesz kupić np. w sklepach IKEA. Kosztuje około 1400 złotych i ma wymiary mniej więcej 120 na 80 cm (do wyboru są różne wielkości i wersje kolorystyczne). Wyposażona jest w blat roboczy i dwie półki.

Wyspa sprawdzi się w kuchni w dowolnym stylu, zarówno tej utrzymanej w klimacie skandynawskim, jak i loftowym czy wiejskim.

Kuchnia z wyspą z przedłużonym blatem

Jak już wspomniałyśmy, wyspa może również zyskać dodatkowy blat, który będzie pełnił funkcję stołu. Niestety, ma to swoje ograniczenia, wygodnie i komfortowo zjedzą tylko 2-4 osoby. Większy blat będzie wyglądał nieproporcjonalnie.

fot. Adobe Stock

Kuchnia z półwyspem

Półwysep to dobre rozwiązanie dla mniejszych przestrzeni. Pozwala zgrabnie rozplanować szafki i ustawienie sprzętów kuchennych.

fot. Adobe Stock

Kuchnia z wyspą ze zlewem

Jeśli możesz pozwolić sobie na dużą wyspę, warto wykorzystać jej potencjał i umieścić w niej zlew - zmywanie będzie wtedy bardzo wygodne. Z drugiej strony można wypuścić blat albo zrobić „wgłębienie" na nogi i ustawić kilka hokerów.

fot. Adobe Stock

Kuchnia z wyspą z szafkami i półką na wino

Pod blatem wyspy możesz umieścić klasyczne szafki, półki albo lodówkę na wino. Wykorzystaj maksymalnie przestrzeń - jej nigdy nie jest za dużo.

fot. Adobe Stock

Kuchnia z wyspą otwarta na salon

Wyspa w nowoczesnej kuchni otwartej na salon powinna zgrabnie łączyć oba te pomieszczenia. Pamiętaj, aby i kuchnia i salon były kolorystycznie ze sobą zgrane.

fot. Adobe Stock

Kuchnia z wyspą w minimalistycznym wydaniu

To jedno z najprostszych rozwiązań, które sprawdzą się w każdym pomieszczeniu. Wyspa, a właściwie półwysep umieszczony jest prostopadle do reszty szafek. Układ w kształcie litery „U" bardzo ułatwia gotowanie.

fot. Adobe Stock

Kuchnia z płytą grzejną na wyspie

Jeśli zdecydujesz się na umieszczenie płyty grzejnej na wyspie, ciekawym rozwiązaniem jest dopasowanie jej koloru do koloru blatu. Oczywiście wybór nie jest zbyt szeroki - płyty najczęściej są czarne lub białe, chociaż niektóre marki mają w swojej ofercie również te szare czy beżowe.

fot. Adobe Stock

