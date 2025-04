Urządzanie kuchni to nie mniejsze wyzwanie niż zmiana wystroju salonu. Chcemy, aby się w niej wygodnie gotowało, ale też, by była pomieszczeniem reprezentacyjnym i modnym, zwłaszcza, że często jest otwarta na pokój dzienny. Na szczęście minęły czasy, gdy obowiązywał jeden styl lub dwa. Obecnie projektanci mają do wyboru tyle różnorodnych materiałów, że mogą zaproponować mnóstwo ciekawych aranżacji kuchni. Z bogatej oferty da się wyłonić kilka dominujących trendów. Oto one:

1. Biel z drewnem

To połączenie znamy wprawdzie od lat, ale w nowym wydaniu stało się wyraźniejsze, a proporcje bardziej zrównoważone. Biały pasuje do każdego wnętrza, jest naturalny, więc sprawia, że pomieszczenie wydaje się jaśniejsze, bardziej przestronne i schludne. Drewniane wykończenia mebli, podłoga z desek, drewniane blaty ocieplają chłodną biel, dzięki czemu kuchnia wydaje się przytulniejsza, nabiera rustykalnego wyglądu, ale w nowoczesnej wersji.

2. Sól i pieprz

Jej główną charakterystyczną cechą jest połączenie białego i czarnego kamienia: marmuru lub konglomeratów. Stosuje się go do okładania ścian, na blaty lub podłogę. Najlepiej, gdy kamień ma widoczne delikatne żyłki. Dają one wrażenie, że został lekko przyprószony solą i pieprzem. Kamień można zastąpić innym imitującym go materiałem, np. tapetami.

3. Boho z kolorem

Styl boho wnosi do wnętrza artystyczny nieład. W kuchennym wydaniu królują w nim kolorowe meble, szalone dodatki i wzory. Powraca eklektyzm, który pozwala stosować różne dekory: etniczne, florystyczne, geometryczna. Można w nim łączyć materiały i elementy, które na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują, a jednak odpowiednio zastosowane tworzą ciekawe kompozycje i dają świetny, oryginalny efekt.

4. Industrializm oswojony

Moda na industrialne wnętrza nie słabnie. Ten styl inspirowany jest przemysłem i rozwiązaniami w nim stosowanymi, dlatego charakterystyczne elementy aranżacji to beton, odkryte, czerwone cegły, czy skorodowana blacha. Pasują do niego takie dodatki, jak: lampy z metalu, wiszące żarówki w dekoracyjnych oplotach, druciane kosze na owoce czy też blaszane obrazki z napisami. Pomagają one wykreować w kuchni industrialny styl, rodem ze starej fabryki. Ten dość surowy styl w nowym wydaniu ocieplamy kolorowymi gadżetami.

5. Błyszczący minimalizm

W kuchni, w której króluje ten styl lśnią fronty prostych szafek. Meble pozbawione są uchwytów i wszelkich innych ozdób. Wystrój jest oszczędny, uporządkowany, spójny. Nie ma tu zbędnych gadżetów. Do tej pory tego rodzaju kuchnię urządzano w szarościach, bieli i czerni – w nowym wydaniu pojawiają się też inne mocne barwy: czerwienie, fiolety, zielenie.

