Kuchnia rustykalna kojarzy się z rodzinnym biesiadowaniem. Nawiązuje do przytulnych wnętrz wiejskich chat, ale mogą pojawić się w niej elementy bardziej nowoczesne lub w stylu boho. Kuchnia w stylu rustykalnym jest przestronna, ciepła i zaprasza do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Bardzo wiele osób czuje się wspaniale w rustykalnej kuchni, czyli sielskiej, przypominającej kuchnie wiejskie, obszerne, sprzed lat. I nic dziwnego, bo królują tu naturalne materiały: drewno, plecionki, bawełniane lub lniane tkaniny i ceramiczne naczynia w kwiaty lub sielskie obrazki. Zaletą kuchni w wiejskim stylu jest też to, że nie wychodzi z mody.

Cechy charakterystyczne kuchni rustykalnej

W kuchni rustykalnej dominuje drewno, naturalne materiały oraz ciepłe, przyjemne kolory. Cechą charakterystyczną jest to, że na półkach i szafkach wyeksponowanych jest całe mnóstwo dodatków - nie tylko tych kuchennych.

Meble do kuchni rustykalnej

Kuchnie rustykalne to przede wszystkim kuchnie z drewnianymi frontami. Drewno może być jasne (świetnie sprawdzi się jesion), ciemne (np. z drewna dębowego bądź z jego imitacji) lub bielone. Takie fronty oferują nie tylko firmy zajmujące się kuchniami na wymiar, ale również sieciówki m.in. IKEA.

W kuchni rustykalnej nie może zabraknąć dużego, drewnianego stołu, który pełni również funkcje wyspy kuchennej - można na nim przygotowywać posiłki.

Kolory

Podstawowym kolorem jaki dominuje w kuchni rustykalnej jest oczywiście kolor drewna. Dodatkiem są biele, pastele i brązy.

Jeśli chcesz dodać swojej kuchni nieco nowocześniejszego wyrazu, możesz sięgnąć po czerń i mocniejsze akcenty kolorystyczne - najlepiej w postaci dodatków.

fot. Kuchnia w stylu rustykalnym/Adobe Stock, archideaphoto

Wzory do kuchni rustykalnej

Krata, kwiatowe motywy i plecionki, to wszystko co kojarzy się z sielskim klimatem świetnie odnajdzie się w rustykalnej kuchni. Pamiętaj, by sięgać po naturalne materiały jak len czy bawełna.

fot. Dodatki do kuchni rustykalnej/Adobe Stock,Galina Zhigalova

Podłoga rustykalna

Najpopularniejsza to ta ułożona z drewnianych desek - mogą być olejowane, lakierowane lub malowane farbą kryjącą. Ale do kuchni rustykalnej pasuje również gres i naturalny kamień - najlepiej wybierać te w neutralnych kolorach.

Ściany kuchni rustykalnej

Ściany malowane są na gładko farbą odporną na zabrudzenia - najczęściej białą lub beżową albo kładzione są na nich płytki - mogą być matowe, szkliwione, gładkie lub wzorzyste. Bardzo modne (i świetnie pasują do rustykalnych kuchni) są te z tłoczonymi motywami.

Oświetlenie

Najważniejszym punktem rustykalnej kuchni jest stół. Nad stołem więc musi pojawić się duża lampa - albo kilka mniejszych. Najczęściej są metalowe i dają ciepłe światło.

Dodatki do kuchni rustykalnej

W kuchni rustykalnej powinno pojawić się mnóstwo klimatycznych dodatków - kolorowe durszlaki, chochle i inne sprzęty kuchenne wiszące na relingach, porcelanowe filiżanki, kubki i dzbanki, talerze cynowe lub miedziane wiszące na ścianach, wyeksponowane kamienne moździerze.

Elementy od kowala



Dawniej kowal był na każdej wsi. Nie tylko podkuwał konie, ale także wykuwał różne praktyczne i dekoracyjne ozdoby, np. okucia szafek, podpórki do półek, wieszaki. Jeśli znajdziesz coś takiego na targu staroci, wykorzystaj w swojej kuchni w stylu rustykalnym.

Wiejski kredens po babci



Jeśli masz proste nowoczesne szafki wykończone okleiną, w dobrym stanie, a zamarzyła ci się kuchnia rustykalna, nie musisz ich wyrzucać i kupować stylizowanych na wiejskie. Pomyśl jak by je można było uzupełnić kilkoma starociami.

Może da się okrasić szafki, starym rustykalnym kredensem albo starym szafkowym zegarem?

Ceramika w wiejskim stylu



Uzupełnieniem rustykalnych mebli powinny być gliniane, kamionkowe lub fajansowe dzbanki, talerze, pojemniki, np. w kształcie kury, ale też zwyczajne, proste, nawiązujące do tych sprzed lat, wypalanych w piecach garncarskich.

Naczynia użytkowe w roli dekoracji



Sielskość kuchni i jej bezpretensjonalność to często zasługa wiszących u powały rondli na kutym żeliwnym wieszaku, lub wyeksponowanych na odkrytych półkach talerzy i kubków, ozdobionych motywami ludowymi lub sielskimi scenkami. Bywa, że dodatki w stylu rustykalnym nadają nowoczesnemu wnętrzu styl rustykalny.

Kuchnia rustykalna - inspiracje

Marzysz o rustykalnej kuchni, ale nie wiesz jak ją urządzić? Zerknij na kilka inspiracji poniżej - prezentujemy 3 kuchnie w zupełnie innych kolorach.

Kuchnia rustykalna w szarościach i beżach

Szarości i beże to najbezpieczniejsze kolory do kuchni - są uniwersalne, więc będą pasować zawsze, nawet jeśli nieco zmienisz jej styl.

W tej kuchni w stylu rustykalnym wyjątkowo zamiast desek na podłodze pojawiły się kamienne płytki, a zamiast niektórych frontów kuchennych zasłona - to bardzo klimatyczne (i tanie) rozwiązanie.

fot. Kuchnia z wyspą w stylu rustykalnym/Adobe Stock,Astronaut Images/KOTO

Kuchnia rustykalna w kolorze

Zieleń to jeden z kolorów wprost stworzonych do rustykalnej kuchni - pasować będzie zarówno mięta, butelkowa zieleń, jak i prawdziwie trawiasty odcień.

W tej kuchni z wyspą na ścianach pojawiły się niewielkie białe kwadratowe płytki (równie dobrze sprawdziłyby się płytki cegiełki) a na suficie grube, drewniane belki. Świetnym zabiegiem jest zestawienie dwóch kolorów frontów kuchennych.

fot. Zielona kuchnia w stylu rustykalnym/Adobe Stock,Michael

Czarna kuchnia w stylu rustykalnym

Czarna kuchnia też może być urządzona w rustykalnym stylu. Na zdjęciu poniżej, matowe czarne fronty zostały zestawione z drewnianą podłogą (malowaną na czarno) i starym, surowym drewnianym stołem z krzesłami. Dodatkiem jest lampa w stylu boho oraz kilka ceramicznych i kamiennych gadżetów.

fot. Czarna kuchnia w rustykalnym stylu/Adobe Stock,artjafara

