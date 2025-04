IKEA sprawdziła jakie są potrzeby Polaków odnośnie idealnej kuchni! Specjalnie pod potrzeby Polaków dopasowała wymiary modułów, obudowy szafek, drzwi, zawiasy, szuflady, elementy wyposażenia, styl. Dzięki innowacyjnym zmianom dopasowanie kuchni na miarę własnych potrzeb będzie teraz dużo łatwiejsze.

Jakie są kuchnie Polaków?

Wielu z nas mieszka na małych powierzchniach. Z badań przeprowadzonych na zlecenie IKEA wynika, że około 70% Polaków ma kuchnię o wymiarach 6-15 m2, a około 20% nawet mniejszą niż 6 m2. Tylko w co dziesiątym domu jej metraż przekracza 15 m2. Ze względu na ograniczoną powierzchnię tylko co setny Polak ma kuchnię z wyspą, choć wielu o takiej marzy. W niewielu domach jest ona także połączona z jadalnią (tylko u 15% badanych). Polskie kuchnie są w większości zaaranżowane w kształcie litery „I” lub „L” (ponad 60%).

Na co zwracamy uwagę przy zakupie kuchni?

Tylko 10% spośród badanych ma względnie nową kuchnię (nie starszą niż 2-letnią), a 1/3 chciałaby zmienić jej aranżację. Przy zakupie mebli kuchennych dużą wagę przywiązujemy do jakości i trwałości – w końcu jest to zakup na lata, ale ważna jest też przystępna cena (czynniki te zostały wskazane jako jedne z kluczowych przy wyborze kuchni przez ponad połowę respondentów). Fakt, że nowa kuchnia ma nam służyć przez długi czas, ma też znaczący wpływ na wybór stylu.

Polacy stawiają na nowoczesność i uniwersalność, ponieważ łatwiej jest dopasować taką kuchnię do zmieniających się trendów oraz indywidualnych preferencji poprzez dobór dodatków. Największą popularnością cieszą się drewniane meble w jasnych barwach (dominują białe i beżowe fronty) – wybiera je aż 75% Polaków. Dodatkowo badania IKEA pokazały, że kobiety (prawie 60%) bardzo cenią sobie możliwość zakupu kuchni „od ręki”. IKEA oferuje więc gotowe moduły wraz z możliwością zaplanowania i aranżacji kuchni oraz jej transportem i montażem na miejscu – dzięki temu klienci oszczędzają czas, a cały proces urządzania kuchni staje się znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy.

Jaka jest nasza wymarzona kuchnia?

Idealna kuchnia Polaka powinna być przede wszystkim funkcjonalna, uporządkowana, dobrze zorganizowana i praktyczna. Chcemy się w niej swobodnie poruszać i mieć łatwy dostęp do potrzebnych rzeczy. Nie lubimy przy tym, jak za dużo przedmiotów stoi na wierzchu, dlatego cenimy sobie możliwość schowania ich do szafek czy szuflad. W polskiej kuchni musi też panować porządek, preferujemy więc meble, które nie brudzą się zbyt szybko i aranżujemy ją tak, aby była łatwa do sprzątania.

Pomimo praktycznego podejścia do urządzania kuchni, mamy do niej również stosunek emocjonalny. Dla większości Polaków kuchnia to znacznie więcej niż pomieszczenie, w którym gotujemy i spożywamy posiłki. Często jest ona miejscem rodzinnych rozmów i spotkań z przyjaciółmi, a także pracy, zabawy czy odpoczynku. W wielu przypadkach odgrywa znaczącą rolę w budowaniu więzi międzyludzkich. Chcemy więc czuć się w niej dobrze i bezpiecznie.

„Kuchnia to dla wielu osób serce domu, dlatego mamy w stosunku do niej bardzo duże oczekiwania. Musi być tak funkcjonalna i wygodna, żebyśmy mogli poruszać się w niej niemal intuicyjnie, trwała i uniwersalna, aby służyła nam na długi czas, a do tego w dobrym stylu i oczywiście w przystępnej cenie” – powiedziała Evelyn Higler, dyrektor generalny IKEA w Polsce.



