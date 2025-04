Kuchenny niezbędnik - noże

Kompletując wyposażenie kuchennej szafki, warto zatrzymać się na chwilę przy kupnie noży. To właśnie one mogą sprytnie ułatwić nam pracę, o ile dokonamy właściwego wyboru. Obowiązkowo muszą być trwałe, solidne, a jakość powinna służyć nam przez lata. Jednak to nie wszystko. Oto kilka cennych wskazówek, które warto wykorzystać przy wyborze odpowiednich noży kuchennych.

Dobre noże w kuchni to podstawa. Kompletując akcesoria kuchenne, to właśnie od nich powinniśmy zacząć, szczególnie, że ich zakup może być nie lada wyzwaniem. Ponoć nóż powinien być przedłużeniem dłoni kucharza, to fakt! To właśnie od nich zależy czy przygotowywanie posiłków odbędzie się w komfortowej atmosferze.

Czym kierować się przy wyborze noża, aby służył nam na lata?

Odpowiedni nóż musi być posłuszny, precyzyjny, dobrze wyważony ale również bezpieczny, by pewnie trzymał się w dłoni. Posługiwanie się nim, powinno być wręcz intuicyjne, czyli tak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Przed zakupem noża warto sprawdzić parametry stali z której został wykonany. Najbardziej wytrzymała jest oczywiście stal węglowa, choć ze stali nierdzewnej również znajdziemy solidne noże wysokiej jakości.

Jeśli w składzie noża jest jednak dodatek węgla, wówczas możemy się spodziewać, ze taki nóż będzie wytrzymały, twardy oraz odporny na tępienie.

Uwaga na noże ceramiczne, choć nie ulegają korozji i najdłużej pozostają ostre, to są najmniej wytrzymałe i stosunkowo kruche.

Rękojeść noża - która najlepsza?

Rękojeść powinna być wykonana z metalu lub ewentualnie tworzywa sztucznego.

Świetnie sprawują się noże, których rączka wykonana jest z gumy. Nie ślizga się, dzięki czemu pewnie trzyma się w dłoni.

Warto unikać rękojeści drewnianych - mimo, iż pięknie wyglądają, są najmniej trwałe, szczególnie ze względu na dużą wilgotność w kuchni.

Jakie noże są niezbędne w naszej kuchni?

Do domowych warunków, najlepiej zakupić od 3 do 6 noży o różnym przeznaczeniu:

