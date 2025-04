Kominy - Buduj z We-Dwoje.pl

Komin służy do odprowadzenia produktów spalania z różnego rodzaju palenisk. Komin to nie tylko to, co widać nad dachem. Komin to wielokanałowa konstrukcją, we wnętrzu której umieszczane są przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Ich przekrój oraz sposób wykonania określone są w projekcie budowlanym.

Kominy muszą być wykonane z właściwych materiałów i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wówczas będziemy mieć pewność, że są bezpieczne i posłużą nam przez całe dziesięciolecia.

Kiedyś stawiano wyłącznie kominy murowane. Nie było alternatywy. Dziś możemy je zastąpić gotowym kominem prefabrykowanym.

Kominy murowaneAby zapewnić optymalną szczelność oraz zabezpieczyć przed przeciekaniem kominy murowane muszą być budowane z pełnych cegieł ceramicznych. Do murowania najlepiej użyć gotowych mieszanek, wówczas będziemy mieć pewność, że zaprawa między cegłami nie będzie pękać i komin pozostanie szczelny. Istotne jest również właściwe ułożenie cegieł. Poszczególne warstwy powinny tworzyć tzw. wiązanie wozówkowe, w którym spoiny pionowe są przesunięte względem siebie o pół długości cegły. Pamiętajmy, że kominy murowane są ciężkie i wymagają oparcia na solidnym fundamencie.

Kominy prefabrykowane

Gotowe kominy stosuje się wyłącznie jako przyścienne, oddylatowane od ścian konstrukcyjnych budynku lub wolno stojące. Są bardzo proste i szybkie w montowaniu, poszczególne elementy, idealnie do siebie pasujące, układa się jak klocki lego.

Zarówno komin murowany, jak gotowy musi spełniać pewne wymagania:



szczelność gazowa,

bezpieczeństwo pożarowe,

odporność ogniowa,

odporność na przenoszenie ognia na inne piętra.

Przy wyborze rodzaju komina bardzo istotne znaczenie ma jego lokalizacja. Jeśli został on zaprojektowany w ścianie nośnej, to lepiej zdecydować się na komin murowany. Jeżeli natomiast komin zaprojektowano jako wolno stojący, łatwiej i wygodniej będzie postawić go z gotowych elementów.

Polskie prawo obliguje nas, aby wszystkie elementy komina oraz wkłady kominowe spełniały wymagania normy PN EN 1443. Norma ta mówi, że wszystkie elementy komina, jego wkłady, muszą być trwale znakowe znakiem identyfikacyjnym wytwórcy bądź jego nazwiskiem, datą produkcji.





