Kominek stanowi odwieczny symbol domowego ogniska. To właśnie przy nim z chęcią zasiadają zakochani, ponieważ wspaniale podkreśla klimat każdych wspólnych, szczególnie tych romantycznych, chwil.

Reklama

Doskonale sprawdza się jako rozgrzewający element wnętrza. Ociepla i rozpala najbardziej zmarznięte serca i dłonie. To jednak jaką formę przybierze zależy oczywiście od domowników. Warto jednak pamiętać, że kominek w domu to nie same zalety.

Przed jego budową, warto zapoznać się ze wszystkimi "za" i "przeciw". Chodzi przecież o to, aby w pełni cieszył nas przez lata.

Kominek w domu - najważniejsze fakty



Przed budową kominka, trzeba koniecznie zapoznać się z kilkoma najważniejszymi faktami!

Po pierwsze - kominek nadaje się jedynie do mieszkań i domów w których strop oraz fundamenty są na tyle wytrzymałe, aby w pełni stabilnie utrzymać betonową konstrukcję. Warto pamiętać, że może być to obciążenie od 500 kg do nawet 1 tony!

Jeśli decydujemy się na wkład kominkowy o dużej szybie lub też na narożną formę kominka, warto zwrócić uwagę na jego średnicę! Zbyt mała, może spowodować przedostawanie się spalin do wnętrza mieszkania, a to w konsekwencji może grozić nawet zatruciem czadem.

Pamiętajmy również, aby kominek znajdował się w znaczącej odległości od kanapy czy foteli. Jeśli zaaranżujemy wnętrze, w taki sposób, że komplet wypoczynkowy będzie blisko kominka, wówczas nadmiar ciepła może z biegiem czasu wpływać na stan mebli (kolor, fakturę) oraz męczyć domowników przesadnym ciepłem.

Ogrzewanie gazowe - co musisz o nim wiedzieć?

Kominek w domu - pozostałe fakty

Drewno, które przeznaczamy na opalanie w kominku, powinno być składowane po ścięciu przynajmniej przez okres 2 lat. Dzięki temu, maksymalnie ograniczymy jego wilgotność, zwiększając tym samym jego wartość opałową (warto wybierać gatunki iglaste).

Jeśli kominek ma mieć za zadanie ogrzewać całe mieszkanie, warto zwrócić uwagę na to, aby zamontować do kominka instalacje rozprowadzającą ciepło do pozostałych wnętrz. W takim systemie, konieczne jest zastosowanie rurek termoizolacyjnych oraz specjalnych wentylatorów, które rozprowadzą ciepło do pozostałych pomieszczeń.

Wszystko o centralnym ogrzewaniu!

Koszty instalacji kominka uzależnione są od materiałów wykończeniowych oraz wkładu. Przykładowo, kominek opalany drewnem o żeliwnym wkładzie może wynosić nawet 8000zł.

Należy się również nastawić na dodatkowe koszty ogrzewania, które w zależności od metrażu mieszkania, a tym samym ilości zużytego opału, mogą wynosić od 1000zł do 3000zł. za miesiąc.

Reklama

Zobacz więcej:

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu, nie marznąc?

Ogrzewanie elektryczne od A do Z!