Kolorowe meble dla dzieci

Jak ciekawie zaaranżować pokój dziecka, by sprawić mu przyjemność? Nic prostszego - wystarczy zainwestować w kolorowe meble. Ciekawe kształty, duża ilość ozdób oraz kolorowe wykończenia powodują, że pokój dziecka można urządzić na wiele różnych sposobów.

Fot. homeincast.com

Umeblowanie pokoju dziecięcego często bywa nie lada wyzwaniem. Na początek określamy klimat pokoju: czy ma być spokojne, stonowane czy raczej wesołe, żywe nastrajające do kreatywnej zabawy i poznawania świata. Dalej kompletujemy umeblowanie, kolory ścian, dekoracje okien i mebli, to istotne tematy do rozwikłania zwłaszcza, jeżeli rodzice będą rozwiązywać to po raz pierwszy. Tym bardziej, że meble dla dziecka są zupełnie inne, niż te dla osób dorosłych. Dziecko ma żywą i niezwykłą wyobraźnię, lubi przebywać w pokoju, w którym poczuje się jak w świecie z ulubionych bajek, to jego własny, mały świat. Zaleca się, aby dziecięce meble były w żywych, słonecznych i pastelowych kolorach oraz bezpieczne dla dziecka.

Pamiętajmy, że dobierając meble do pokoju dziecięcego zwracajmy uwagę na to, aby w miarę możliwości rosły razem z naszymi dziećmi, zmieniając funkcje z łóżeczka na pełne łóżko czy wydłużając się wraz ze zmianą wzrostu malucha. Zwróćmy uwagę na możliwość połączenia go z dodatkowymi elementami niezbędnymi przy rozwoju dziecka taki,i jak: stolik nocny, dodatkowa komoda lub biurko. Pokoje dziecięce, jak również młodzieżowe, powinny mieć mnóstwo schowków na dziecięce skarby, w których umieścimy zabawki, bibeloty.

Co do kolorów dziecięcych mebli - zależą one ściśle od upodobań rodzica, mogą być stonowane, pastelowo-różowe czy kremowo-niebieskie, soczyście zielone, ale nie zapominajmy o radosnych odcieniach, tworząc z pokoiku prawdziwe królestwo malucha.

A kiedy dziecko zacznie stawać się nastolatkiem będzie to czas zmiany umeblowania i również wtedy musimy pamiętać o jego innych potrzebach niż te dziecięce.

Pomysłowe łóżka

Łóżko, praktycznie najważniejszy element każdego pokoju dla maluszka. To nie tylko miejsce, gdzie zasypia, ale również czyta książeczki na dobranoc lub wymyśla coraz to nowsze zabawy. Jeśli do tego łóżko będzie wielofunkcyjne np. z półeczkami czy schowkami, dodatkowo rozbudzi wyobraźnie malucha do psot.

Fot. Amazon, Gibbon.com

Twoje dziecko kocha zwierzęta? Może warto dodać do jego pokoju kilka zwierzęcych motywów, jak np. ta Panda. Urocza, prawda? Jeśli nasze pociechy lubią trzymać się razem (lub brakuje nam miejsca na inne rozlokowanie łóżek) możemy wybrać łóżko piętrowe w przyjemnym cukierkowym różu z półeczkami, na których zmieszczą wszystkie swoje ulubione lektury.

Fot. homeincast.com

Skrytki i schowki - są niezwykle ważnymi elementami dla dzieci. Mogą tam schować wszystkie swoje skarby i zdobycze. Takie rozwiązania zamieniają zwykły pokój w istny plac zabaw.

Fot. Amazon, Gibbon.com

Oto przykład kreatywnego łóżka dla małych szaleństw - model z baldachimem lub "rosnące" łóżeczko w bajkowe wzory. Z pewnością spodoba się każdemu maluchowi.

Fot. Amazon.com

Fot. Amazon, Gibbon.com

Sprytne szafki i skrzynie

Ta pozycja plasuje się tuż za łóżkiem w obowiązkowym zestawie małego odkrywcy. Szafki nie muszą być szczególnie ozdobne, mogą być subtelne, lecz jeśli chcemy nadać dynamiczności pomieszczeniu, możemy dla równowagi wybrać kuferek na wszystkie zabawki naszego malucha.

Fot. Gibbon.waw..p

Subtelne i eleganckie - doskonałe dla dziewczynki.

Fot. Amazon.com

Fot. Amazon, Gibbon.com

Oto najciekawsze pudła i skrzynie na zabawki, ktore z pewnością rozpromienią buzię każdego dziecka. Bardzo pomysłowe.

Fot. Amazon, Gibbon.com

Kreatywne stoliki

Stolik pozwoli rozwinąć zdolności manualne oraz logistyczne.

Fot. Amazon, Gibbon.com

Dobra strategia to podstawa - wie o tym każdy porządny pirat. Doskonałą logiką również mogą poszczycić się budowniczy.

Fot. Amazon, Gibbon.com

Inspiracje

Nie jest łatwo sprostać wymaganiom dzieci tak, by wnętrze było dla nich inspiracją do zabawy i nauki. Pobudzało wyobraźnie i wyzwalało nowe pasje. By odkrywania świata zaczynało się w pokoju małego smyka, warto by było kolorowe i przyjazne. Oto kilka najciekawszych pomysłów na niebanalną aranżację dziecięcego wnętrza. Aby cieszyło zarówno dzieci jak i rodziców. Urzekające i niezwykle pomysłowe.

Oto niezwykłe połączenie pastelowego różu z błękitem i subtelnymi barankami w tle. Nie przytłacza, a bardzo pozytywnie nastraja i wycisza.

Zielona inspiracja relaksuje, nadaje odrobiny powagi. W połączeniu z mebelkami z sympatycznym misiem staje się idealnym lokum dla zadziornego chłopca.

Fot.Baggi

Pokój w różach i fiolecie dla delikatnej dziewczynki oraz intensywna zieleń z ciekawymi schowkami dla chłopca.

Fot. Amazon.com

Podobny pokój w dwóch odłonach: soczyście zielonej i błękitnej. Który wolisz?

Fot. Gibbon.waw.pl

