Kolekcja MEADOW FLOWERS od HOMLA przenosi klimat ożywającej przyrody do naszych wnętrz, oferując wyjątkowe wzory, pastelowe barwy oraz szeroki wybór produktów, od ceramiki i tekstyliów po nowoczesne dekoracje w oryginalnych kształtach i kolorach.

Wprowadź wiosnę do swojego domu – HOMLA wyznacza trendy w aranżacji wnętrz

Tak jak na wiosnę odświeżamy swoją garderobę, poszukując najnowszych trendów, tak samo możemy nadać nowe życie naszym wnętrzom, ozdabiając je nowymi wzorami, kolorami i detalami. MEADOW FLOWERS to esencja sezonowego stylu, w którym natura, lekkość i harmonia stają się częścią naszego codziennego życia. „Ubierz swój dom w wiosnę” to hasło przewodnie kampanii, zachęcające do podążania za trendami nie tylko w modzie, ale także w dekorowaniu naszych przestrzeni.

Paulina Krupińska – ambasadorka kampanii HOMLA

Po raz kolejny ambasadorką kampanii jest Paulina Krupińska, która tworzy w swoim domu przestrzeń pełną harmonii i radości z wiosenną kolekcją MEADOW FLOWERS.

Uwielbiam otaczać się wiosennym pięknem, nawet w zaciszu domu. To daje mi poczucie spokoju, harmonii i radości. A co jeśli moglibyśmy zatrzymać wiosnę na dłużej? Jej zapach, kolor i lekkość? Zanurzyć się w miękkim słońcu przez cały rok? HOMLA to moja wiosenna łąka – pełna kwiatowych wzorów, które rozkwitną w każdej przestrzeni – mówi Paulina.

Sztuka w harmonii z naturą – autorskie wzory Gabi Nikolov

Kolekcja MEADOW FLOWERS to również efekt współpracy z utalentowaną polską ilustratorką i projektantką, Gabi Nikolov. To jej autorskie wzory stały się sercem tej kolekcji. Łączy w swojej twórczości dzikość natury z subtelnością detali, tworząc kompozycje pełne lekkości i harmonii.

W swoich pracach lubię łączyć dzikość z miękkością, szczegółowość z lekkością. Wzór, który stworzyłam dla Meadow Flowers, to połączenie tego, co naturalne, kojące, a zarazem świeże. Każdy detal rysunku to próba uchwycenia ulotności natury, która budzi się do życia wczesną wiosną – mówi projektantka.

Zatrzymaj wiosnę na dłużej

MEADOW FLOWERS to kolekcja, która wnosi do wnętrz powiew świeżości i naturalnego uroku. To nie tylko produkty, ale sposób na wzbogacenie przestrzeni o najnowsze trendy, niezależnie od pory roku. Kwiatowe wzory na ceramice, tekstyliach i dekoracjach home decor pozwalają stworzyć przestrzeń pełną wiosennego klimatu przez cały rok.

Kolekcja dostępne na: https://homla.com.pl/ubierz-swoj-dom-w-wiosne

