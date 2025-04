Podpowiadam kilka pomysłów:

1. Tradycyjna, staropolska choinka

Ozdoby:

Pierniczki, ciasteczka, słomiane zawieszki, papierowe łańcuchy, rajskie jabłuszka, lampki imitujące świeczki, bibułowe ozdoby, na szczycie papierowa gwiazda lub aniołek.

2. Choinka Królowej Śniegu

Ozdoby:

Białe i srebrne bombki zarówno matowe jak też błyszczące (najlepiej i najbardziej elegancko wyglądają tylko w dwóch rozmiarach), srebrne, matowe kokardy (nie można przesadzać z błyszczącymi, srebrnymi ozdobami, bo przyćmią delikatną biel i choinka będzie wyglądać jak z fabryki techno), do tego bombki oklejone białym, miękkim filcem ze śnieżnobiałym puszkiem ptasich piórek na górze (jeśli damy ich sporo, puch będzie z powodzeniem imitować śnieg, a choinka zyska bajkowego wyglądu) plus białe, bezbarwne lampki (możliwie jak najwięcej). No i oczywiście sporo ozdób z bezbarwnego plastiku, udającego szkło. Idealnie wyglądają tego typu sople. Podświetlona choinka będzie wyglądała bajkowo – oszroniona, ubrana w ”kryształowe” sople ze „śnieżnym” puszkiem na gałązkach.

3. Choinka w stylu Eco:

Ozdoby:

Ciasteczka z jasnej masy solnej, plasterki suszonych pomarańczy i kiwi, kokardki z rafii (naturalny sznurek – przypomina sprasowaną słomę), sizal (naturalne włókno z agawy, z powodzeniem zastąpi syntetyczne „włosy anielskie”), ozdoby z drewna w naturalnych kolorach, orzechy włoskie, sznury drewnianych korali zamiast łańcuchów, ozdoby wyklejane z ziaren kawy, ryżu, grochu itp., aniołki z białego płótna ze skrzydłami z papieru lub piórek (trzeba pamiętać, żeby nie były barwione), łańcuchy z fasoli ziemnej (popularne fistaszki, łatwo je nawinąć na drucik lub wstążkę i połączyć ze sobą gęściej lub rzadziej), ozdoby i łańcuchy z suchego makaronu (chodzi oczywiście o kluski z otworem w środku nie o spaghetti). Można wykorzystać też z powodzeniem makaron w formie kokardek. Dzieci będą miały z tym sporo zabawy.

4. Choinka jak z baśni Andersena

Ozdoby:

Bombki w dwóch rozmiarach, w 2 – lub maksimum w 4 kolorach. Nadmiar kolorów powoduje pstrokatość i w efekcie żadne z ozdób nie są dobrze widoczne i nie widać charakteru choinki ani tematu przewodniego. Kokardy satynowe czerwone i złociste, dużo złotych lampek, ozdoby w formie zabawek retro – drewniane koniki na biegunach, saneczki, małe misie - przytulanki w naturalnych kolorach, lalki-aniołki z włosami z włóczki, miękkie, włóczkowe bałwanki w szalikach i czapeczkach , cukierki, pierniczki, jabłka, słodkie, pasiaste laski Mikołaja, złocone orzechy itp. łącznie z postacią drewnianego dziadka do orzechów, jeśli tylko możemy go zdobyć. Słowem wszystko co nam się kojarzy z baśniami z dzieciństwa i z filmami Disneya.

W tym sezonie moda na miniaturowe włóczkowe zabawki w stylu retro powraca, najnowszy katalog ozdób choinkowych jaki dostałem zawiera spory wybór misiaczków, pyzatych lalek-aniołków, uczesanych w kucki z długimi rączkami i nóżkami ze sznurka w śmiesznych filcowych bucikach. Na topie są bałwanki w szalikach i zimowych czapkach w paski. Nawet pierniczków nie trzeba piec samemu, bo można je kupić wykonane z filcu z białymi obrysami konturów. Do złudzenia przypominają prawdziwe piernikowe gwiazdki i ludziki.

Tak więc moda na śmieszne zabawki - przytulanki na choinkę powraca. Oprócz tego modne są w tym sezonie motyle choinkowe z delikatnego, przezroczystego materiału w różnych kolorach z brokatowymi wzorami na skrzydłach. Polecane przez producentów ozdób są zawieszki „kryształowe” w różnych kolorach – gwiazdka z „kryształowymi” koralami zakończona ozdobną, podobną do klejnotu „łezką”. Wspomniane gadżety można wykorzystać do ubrania choinki w stylu „glamour”.

5. Choinka w stylu Wytwornym

Ozdoby:

Motyle choinkowe z przezroczystymi skrzydłami i brokatowymi wzorami, zawieszki podobne o kryształowej biżuterii, łańcuchy z pereł, kolorowe, przezroczyste bombki z odrobiną piór i brokatu, bombki zdobione w stylu bizantyjskim kryształkami imitującymi diamenty i inne kamienie szlachetne, bombki w kolorze burgundowym i starego złota, złote światełka, kokardy z organzy z brokatem. Całość ma wyglądać niezwykle wytwornie, wręcz teatralnie.

INNE dobre zestawienia kolorystyczne:

1. Stare złoto z czerwienią lub burgundem

2. Srebro z bielą

3. Róż z fioletem

4. Złoto z kolorem koniakowym ( odcień rudego koloru, szczególnie ładnie wyglądają bombki w tym kolorze bez połysku – matowe)

5. Biel z różem

6. Biel z ecru

7. Srebro z niebieskim

8. Złoto z ciepłym brązem

9. Żółty z pomarańczowym

10. Błękit z bielą

