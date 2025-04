Karnawał to dla wielu doskonała okazja do oderwania się od codziennej rutyny, odświeżenia znajomości i odrobiny szaleństwa. Tym bardziej że karnawał to przede wszystkim mnóstwo radości, zabawy oraz nonszalancji, subtelnie połączonej z awangardą. Dlatego też, aranżując nasze wnętrze i przygotowując je do niezapomnianej karnawałowej nocy, szukamy sprytnych inspiracji, które podkreślą ten wyjątkowy klimat.

Reklama

Jeśli planujesz zaprosić gości na wspólną zabawę, dobrze jest odpowiednio, a zarazem bajecznie zaaranżować mieszkanie. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Wystarczy odrobina inwencji i dobrego pomysłu.

Spis treści:

Karnawał to okazja do tego, aby skupić się na dodatkach: błyszczących, kolorowych, lekko zwariowanych. To odpowiedni moment, aby wyciągnąć z szafy zapomniane już dekoracje. Pamiętaj, aby dopasować mieszkanie do motywu przewodniego spotkania. Jeśli impreza będzie stylizowana na mini-bal maskowy, warto postawić na karnawałowe maski, brokatowe świeczniki, gładkie i błyszczące tkaniny.

fot. Dekoracje karnawałowe/Pinterest

Jeśli jednak bliżej ci do przyjęcia w stylu glamour - błysk i (znormalizowany) przepych to podstawa. Postaw na cekiny oraz brokat. Oczywiście wieczór karnawałowy może być stylizowany też na każdy inny styl np. country czy uwielbiane przez wielu - lat 80. Bez względu na to, na co się zdecydujesz, pamiętaj, że karnawał to zabawa, a więc baw się stylem, kolorem i wyobraźnią.

fot. Dekoracje na karnawał/Pinterest

To, jaki efekt chcesz uzyskać na karnawałowym przyjęciu, jest ściśle uzależnione od ciebie i twojej wyobraźni. Każdy element dekoracyjny powinien być oryginalny i przykuwać oko.

Możesz znaleźć sporo rzeczy u siebie w domu - wykorzystaj dekoracje świąteczne albo wybierz się na strych lub do piwnicy (jeśli masz). To prawdziwa skarbnica drobiazgów! Możesz także wybrać się do sklepu z używaną odzieżą czy tanimi antykami albo do galerii handlowej na sezonowe wyprzedaże, których teraz jest wyjątkowo dużo. Niewielkim kosztem można stworzyć fajny klimat domowego przyjęcia.

Karnawał kojarzy się przede wszystkim z bogato zdobionymi maskami, pełnymi brokatu. Zamiast nosić je na twarzy, możesz je wykorzystać także jako dodatek do dekoracji. Postaw je na półce albo wkomponuj w inną ozdobę, np. ciekawy, bogaty wieniec.

fot. Maska karnawałowa/Pinterest

Tak przygotowany wieniec możesz ułożyć na stole lub powiesić na drzwiach. Dobrze będzie wyglądać także powieszony na lustrze albo na ścianie, przy której stoi stół z przekąskami.

Jeśli chcesz przygotować karnawałową imprezę w stylu glam, sięgnij po dekoracje, które spokojnie mogłyby się sprawdzić także na wielu innych imprezach. Wykorzystaj na przykład złote girlandy, które zawiesisz na ścianie albo przeciągniesz przez cały sufit.

fot. Dekoracje karnawałowe/Pinterest

Dobrym pomysłem będzie także przygotowanie dodatków w barwach złota i srebra. Sprawdzi się przede wszystkim biżuteria, świeczki w ozdobnych słoikach oraz maski z elementami złota, srebra czy czerni.

fot. Dekoracje na karnawał/Pinterest

Tak przygotowane dekoracje uzupełnij piękną stylizacją, efektowną fryzurą oraz makijażem. Stwórz także piękne paznokcie na karnawał i ciesz się wieczorem razem z najbliższymi.

fot. Dekoracje karnawałowe/Adobe Stock, New Africa

Na podstawie artykułu Eweliny Schmidt, opublikowanego pierwotnie 16.01.2013.

Reklama

Czytaj także:

Kostiumy karnawałowe dla dorosłych

Jak spędzić karnawał ze znajomymi

Drinki na imprezę