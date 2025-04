Kalendarz adwentowy w formie choinki!

Zobacz jak zrobić drewniany kalendarz adwentowy w formie stylowej choinki! Twoi domownicy będą zachwyceni.

Fot. Materiały prasowe Bosch

Na tradycyjnej bożonarodzeniowej choince lampki świecą jasno i ciepło tworząc wyjątkową świąteczną atmosferę. Ale nasze świąteczne drzewko jest nietypowe! Zamiast lampek choinkowych znajdują się na nim 24 małe woreczki, w których możesz ukryć świąteczne niespodzianki zarówno dla najmłodszych, jak i dla nieco starszych. Baw się dobrze wypełniając woreczki prezentami dla swoich najbliższych i podziwiając efekty własnoręcznie wykonanej pracy. Zatem do dzieła!

Do wykonania kalendarza potrzebujesz:

• Kawałka drewna konstrukcyjnego

o długości 200 cm

• 4 heblowanych desek o wymiarach 200 cm x 1,8 cm x 10 cm

• 24 białych haczyków z gwintem o wymiarach 40 mm x 30 mm

• 14 wkrętów do drewna o średnicy 4,0 mm

i długości 30 mm

• 2 wkrętów do drewna o średnicy 4,0 mm

i długości 50 mm

• Akumulatorowej piły uniwersalnej Bosch PST 10,8 LI

• Akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Bosch PSR 10,8 LI

Krok 1

Pracę nad kalendarzem adwentowym zacznij od jego podstawy. Skróć kawałek drewna konstrukcyjnego, aby miał 1,6 m długości. Jeden z końców przytnij tak, aby swoim kształtem przypominał stożek. W ten sposób bez problemu zamontujesz na nim świąteczną gwiazdę. Pozostałe 40 cm drewna wykorzystaj do stworzenia podstawki dla drzewka. Przykręć je do podstawy dużymi wkrętami do drewna. Następnie za pomocą akumulatorowej piły uniwersalnej, np. Bosch PST 10.8 LI, przetnij 4 heblowane deski na 7 kawałków o długościach 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm, 75 cm, 80 cm oraz 95 cm.

Krok 2

Pocięte deski przykręć do drewna konstrukcyjnego w równych odległościach zaczynając od najkrótszej na samej górze, a kończąc na najdłuższej na dole drzewka. W wykonaniu tego zadania pomoże Ci akumulatorowa wiertarko-wkrętarka. Każdą z desek zamocuj za pomocą 2 wkrętów. W ten sposób stworzysz gałązki choinki.

Krok 3

Aby nadać konstrukcji wyglądu choinki przytnij na skos końce każdej z deseczek. Połóż długą deskę po przekątnej wzdłuż wszystkich gałęzi od góry do najszerszego punktu na samym dole i zaznacz linie cięcia ołówkiem. Następnie odetnij końce wzdłuż wyznaczonych linii.

Krok 4

Na końcu przykręć do drzewka 24 haki w dowolnie wybranych miejscach i zawieś na nich małe paczuszki wypełnione adwentowymi prezentami. Możesz być pewny, że wszyscy miłośnicy Świąt Bożego Narodzenia, bez względu na swój wiek, będą zachwyceni. Życzymy pięknego czasu przygotowań do Świąt!

Tekst i zdjęcia w oparciu o materiały prasowe Bosch