Chociaż nie przepadam za jesienią, muszę niechętnie przyznać, że długie październikowe i listopadowe wieczory mają swój urok. To właśnie wtedy nastaje pora ciepłych kocyków, kompozycji z kolorowych liści, aromatycznych świeczek, dekoracji z wrzosów i kasztanów. To o tej porze roku więcej czasu spędzamy w domu. Pogoda zazwyczaj nie nastraja do wyjść. Na Instagramie aż roi się od przytulnych domowych inspiracji. Patrząc na te zdjęcia, aż chce się zaprosić jesień do swojego mieszkania!

1. Jesienna pościel

Mój tegoroczny must-have to pościel w jesienne wzory. Marzy mi się w wersji z motywem dyni, ale nie udało mi się jeszcze takiej znaleźć. To najprostszy sposób na wprowadzenie jesiennego nastroju do sypialni!

2. Jesienny kominek

To piękne wnętrze jest tak przesycone jesienią, że wprost czuje się pod stopami szelest liści. Trudno uwierzyć, jak prosto można uzyskać taki efekt. Wystarczy kilka dyń w różnych rozmiarach i girlanda rozwieszona na kominku.

3. Sowy wszędzie

Aż chciałoby się powiedzieć "Sowy wszędzie... co to będzie, co to będzie?". Nie mam pojęcia, dlaczego ten ptak jest uważany za symbol jesieni, nie udało mi się również w internecie znaleźć jasnej odpowiedzi na ten temat. Nie zmienia to faktu, że już od dobrych kilku sezonów, w jesiennych kolekcjach króluje motyw sów!

4. Dekoracja kominka

Aromatyczne świece, małe dynie i patisony, suszone kwiaty oraz liście. Ja dorzuciłabym jeszcze kilka kasztanów. Jeśli masz w domu kominek, z pewnością przygotowujesz tego rodzaju aranżacje na każdą porę roku!

5. Jesienny świecznik

Na fotce ciekawa dekoracja - do szklanego naczynia włóż szyszki, żołędzie i kasztany. To wystarczy, aby stworzyć fantazyjny świecznik!

6. Jesienny wieniec

Wiele osób przygotowuje adwentowe wieńce, w ostatnich latach coraz popularniejsze stają się także wieńce wielkanocne. Warto zrobić również wersję jesienną! Upleciony z liści i szyszek, pięknie ozdobi drzwi, komodę lub kominek.