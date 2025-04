Wszyscy mówią o jesiennej chandrze, szarościach i zmęczeniu. Spójrz na to inaczej! Jesień to czas pięknych i ciepłych stylizacji, cudownie miękkich szali, gorących herbat z goździkiem i cynamonem, a także sezon na miękkie koce, dobre książki i długie wieczory przy świecach! Jeśli chcesz umilić sobie jesienne wieczory w domu, to zainspiruj się naszymi pomysłami na przytulne wnętrza!

Jak przestrzeń wpływa na twoje samopoczucie?

Słyszałaś o psychologii wnętrz? Wiesz, że twoje mieszkanie ma duży wpływ na to, jak się czujesz? To jak zaprojektowana jest twoja kuchnia czy salon w zdecydowany sposób oddziałuje na twoje emocje. Kluczowym czynnikiem jest kolor ścian, rozstawienie mebli i ilość wolnej przestrzeni. Ponieważ jesienią spędzamy w domu dużo więcej czasu niż latem czy wiosną, to już teraz postaraj się tam coś zmienić. Czasem nawet niewielkie przemeblowanie (przestawienie stolika, kupienie nowych świec) może sprawić, że po prostu poczujesz się lepiej.

Jak zaaranżować mieszkanie na jesień? Jakie barwy królują w tym sezonie? O czym warto pamiętać? Przeczytaj nasze wskazówki i zainspiruj się zdjęciami!

Barwy jesieni we wnętrzu

Jesienne kolory we wnętrzach to przede wszystkim ciepłe, przytulne odcienie, a także barwy ziemi. W tym sezonie na wybiegach królują brązy, fiolety, czerwienie, a także odcienie kolor miodowy. Śmiało możesz je zastosować również w aranżacji wnętrz!

Kuchnia i jadalnia skąpana w kolorach i zapachach jesieni

Twoja kuchnia nie musi być nudna! Jesienią powieś na firance malutkie lampki lub świecące kule. Zobaczysz, jaki romantyczny nastrój uzyskasz. Docenisz to szczególnie wieczorem, gdy wrócisz po pracy do domu i będziesz przygotowywała kolację. Na stole w jadalni możesz postawić wazon z jesiennymi liśćmi, świece, wrzos lub lawendę. Na parapecie koniecznie ułóż kilka dyń różnej wielkości. Od razu polubisz tę piękną jesień!

Salon, czyli serce domu

To tu spędzamy z reguły najwięcej czas. Szczególnie jesienią, kiedy kanapa, koc i książka są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Co zrobić, aby nie przysypiać nad książką? Jak uchronić się przed jesienną chandrą i zmęczeniem? Dodaj swojemu wnętrzu więcej energii!

Na stoliku połóż orzechy, kasztany, cytryny, świece i aromatyczny cynamon. Możesz też zrobić bukiet z liści, jarzębiny, a także gałązek, szyszek i kasztanów. Nie zapomnij o świecach i tealightach, które budują nastrój. Jesienią zaopatrz się też w większe kubki lub filiżanki - sprawdzą się idealnie na jesienne herbatki z miodem, goździkiem, cytryną i sokiem malinowym. Na kanapie rozłóż poduszki w ciepłych odcieniach i miękkie koce.

Przytulna sypialnia

W sypialni obowiązkowo powinny pojawić się świece, a nad łóżkiem kule ledowe. Nie zapomnij też o jesiennych owocach, które nie tylko są pyszne, ale i tworzą wspaniałe dekoracje. Do kosza włóż jabłka i orzechy. Na łóżko połóż poduszki w ciepłych kolorach, na przykład złote, czerwone lub żółte.

Łazienka, w której też warto zadbać o atmosferę

Coraz modniejsze ostatnio stało się dekorowanie łazienki. Jesienią zadbaj, aby pojawiło się w niej mnóstwo pachnącej lawendy oraz zapachowe świece.

Balkon, czyli miejsce idealne na złotą polską jesień

Stolik, krzesełka lub wiklinowe fotele, świece, świecące lamy i koc - jeśli jesteś fanką spędzania czasu na świeżym powietrzu to właśnie tak powinien wyglądać twój balkon lub taras! Ciesz się ostatnimi promieniami słońca, babim latem i kolorowymi liśćmi! Kawa w takich okolicznościach smakuje dużo lepiej.

