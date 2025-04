Jesienne kwiaty doniczkowe wyglądają pięknie nie tylko na balkonie, ale także w domu. Aby odczarować nieco klimat chandry, potrzebujesz nieco koloru i w domu. Jesień niezaprzeczalnie kojarzy się z wrzosami, ale swój dom i mieszkanie możesz udekorować także innymi gatunkami roślin. Jakimi?

O wrzosach mówi się, że nie należy przynosić ich do domu. Według przesądów o wrzosach, mają one w sobie dusze zmarłych i mogą przynosić nieszczęście lub śmierć. Jednocześnie podobno rosną tylko w miejscu, gdzie nigdy nie przelano krwi. Dawniej wierzono także, że z wrzosów robiono miotły dla czarownic, dlatego nie należy przynosić ich do domu.

Prawda jest jednak taka, że wrzosy pięknie wyglądają, kiedy rosną w mieszkaniach i domach. Mają konkretne wymagania, ale odwdzięczają się pięknym wyglądem. Ocieplają klimat i pozwalają walczyć z jesienną chandrą.

fot. Jesienne kwiaty doniczkowe: wrzosy/Adobe Stock, Yulia

Storczyki to prawdziwa ozdoba jesieni! Większość z nich zakwita w październiku lub listopadzie i kwitnie przez całą zimę. Są to dość wymagające rośliny, jednak ich wygląd rekompensuje każdy wysiłek.

Storczyki pięknie wyglądają postawione na parapetach, komodach, a także szafkach nocnych. Lubią słoneczne stanowiska, ale nie tolerują przeciągów. Zarówno w okresie kwitnienia, jak i wegetacji, warto je nawozić specjalnymi mieszankami.

fot. Jesienne kwiaty doniczkowe: storczyki/Adobe Stock, luckat

Celozje kojarzą się z roślinami balkonowymi i ogrodowymi, ale to także świetne jesienne kwiaty doniczkowe. To ciepłolubny gatunek, pochodzący z terenów Azji i Afryki. Lubi słoneczne stanowiska i nie toleruje przeciągów. Doskonale prezentuje się w większej donicy – może stać na parapecie, stole, a także na podłodze (np. przy łóżku lub obok telewizora). Wymaga umiarkowanego podlewania – lepiej dać jej nieco mniej wody, niż za dużo. Podobnie jest w przypadku nawożenia.

Celozja ma dekoracyjne, strzeliste kwiaty i kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Uprawiana w domu może kwitnąć nawet dłużej, jeśli ma odpowiednią temperaturę (16-24 stopnie).

fot. Jesienne kwiaty doniczkowe: celozja/Adobe Stock, NataSao

Aby przynieść jesienne ciepło do domu, możesz skorzystać także z ciętych kwiatów. Do wrześniowych i październikowych bukietów, sprawdzą się przede wszystkim dalie, astry oraz późnokwitnące goździki.

Warto udekorować mieszkanie także gałązkami jarzębiny oraz trawą pampasową. Kwiaty warto umieścić w wazonie na stole, komodzie w przedpokoju albo w kuchni. Dobrym pomysłem jest także udekorowanie mieszkania suszonymi kwiatami, szczególnie lawendą, która połączy klimat lata z jesienią.

fot. Jesienne bukiety/Adobe Stock, malkovkosta

