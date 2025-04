Jesienne dekoracje okienne zmieniają atmosferę we wnętrzu, sprawiają, że mieszkanie staje się bardziej przytulne, a przy okazji ozdoby te nie zabierają dużo miejsca. Możesz kupić gotowe produkty i połączyć je w ciekawą jesienną kompozycję, ale także stworzyć coś samodzielnie - z papieru, filcu, tiulu i co tylko wpadnie do twojej głowy.

Reklama

Okno możesz z powodzeniem ozdobić w jesiennym stylu nie tylko w domu, ale wspólnie z maluchami przygotować też jesienne dekoracje do przedszkola czy szkoły.

Spis treści:

Kolorowe liście to piękna dekoracja sama w sobie. Możesz ułożyć je na stole, parapecie, wrzucić do wazonu albo przykleić na okno. Zrób to zupełnie losowo albo przygotuj piękną kompozycje, tworząc niezwykłe kształty i figury, korzystając z poszarpanych lub całych liści.

Możesz przykleić je na przezroczystą taśmę dwustronną lub na specjalne przezroczyste "klejące kropki". Jeśli chcesz, możesz też wcześniej pomalować liście farbami, złotym sprayem albo pokryć klejem i posypać obficie brokatem. Tak przygotowana praca plastyczna z liści będzie się pięknie prezentować i dopasuje się do wystroju wnętrza.

fot. Dekoracje jesienne na okno z liści/Adobe Stock, Анастасия Стягайло

Jesienią przedszkolaki i uczniowie często wybierają się na spacery w poszukiwaniu liści, kasztanów, żołędzi, etc., a także przygotowują piękne ozdoby z papieru. Takie dekoracje śmiało mogą zawisnąć na oknie w formie naklejek albo ciekawej girlandy zaczepionej na cienkiej nitce albo sznurku.

Dekoracje w przedszkolu czy szkole mogą nawiązywać nie tylko do jesieni, ale także do Halloween. Wytnijcie z papieru lub bibuły nietoperze, dynie oraz duszki, a następnie przyklej je do okna lub przywiąż do jesiennej girlandy. Tak przygotowana dekoracja będzie prezentowała się fantastycznie nie tylko na oknie, ale także na tablicy korkowej!

fot. Jesienne dekoracje na okno do przedszkola/Adobe Stock, Maryna

Jeśli już mowa o dekoracjach na Halloween, genialnym pomysłem jest stworzenie pięknej i strrrasznej kompozycji na oknie. Niech będzie bogato i przerażająco! Wykorzystaj ręcznie robione nietoperze, papierowe dynie, pająki, a także oczywiście suszone liście.

Dla pełnego efektu postaw na parapecie prawdziwe dynie z wykrojonymi minami, a także dodaj lampki z ciepłym światłem. Małe żarówki możesz owinąć chusteczką higieniczną, tworząc w ten sposób świecące duszki. Sprawdzą się także bryłowe świeczki.

fot. Dekoracje na okno na Halloween/Adobe Stock, Maya Kruchancova

W sieci znajdziesz mnóstwo ciekawych, świecących propozycji, którymi możesz ozdobić okno. Możesz sięgnąć po klasyczne lampki lub nieco już zapomniane cotton balls, albo postawić np. na girlandę z kolorowych liści, świecące minidynie czy halloweenowe duszki.

Zawieś je na karniszu albo przyczep do zasłony, tworząc piękną, przytulną kompozycję. Jesienią rzadko otwierasz okna, więc zdecydowanie możesz poszaleć, dodając także dekoracje na parapet czy owijając kolorowe girlandy dookoła klamek.

fot. Jesienne dekoracje na okno/Adobe Stock, Nastya

Podczas przygotowywania jesiennych dekoracji na okna nie zapomnij także o parapetach. Im więcej masz na nim miejsca, tym bardziej możesz poszaleć. Przygotuj miękkie poduszki i koce, dodaj dynie, rozrzuć suszone liście, a całość wykończ świecznikami, światełkami i latarenkami.

Na takim parapecie pięknie też będą prezentować się książki. Jeśli masz zwierzęta domowe, parapet możesz także zmienić w piękne legowisko w jesiennym klimacie. Pupil na pewno to doceni, zwłaszcza jeśli parapet znajduje się blisko grzejnika.

fot. Jesienne dekoracje z parapet/Adobe Stock, sonyachny

Reklama

Czytaj także:

Jak suszyć liście?

Jeż: prace plastyczne

Co można zrobić z kasztanów?