Japandi to mieszanka japońskiego stylu i skandynawskiego designu. Słowo pochodzi od połączenia słów „japan" i „scandi". Oba te światy doskonale się uzupełniają tworząc wyjątkowy i niepowtarzalny styl, który zachwyci wszystkich miłośników zen i hygge.

Jak urządzić salon albo sypialnię w stylu japandi?

Z tej mieszanki powstają wnętrza niezwykle harmonijne, stonowane, z mnóstwem świetnie zaprojektowanych mebli i przedmiotów.

Całość jednak nie jest tak surowa jak styl japoński. Ma zdecydowanie więcej przytulności dzięki miękkim, opływowym formom, które są charakterystyczne dla skandynawskiego designu.

Minimalizm

Kieruj się zasadami minimalizmu - im mniej mebli i dodatków tym lepiej. Niech widoczne będą tylko te przedmioty, które faktycznie nadają wnętrzom charakteru oraz są dla ciebie ważne. Dzięki temu w pomieszczeniach zapanuje ład i porządek.

Światło

W stylu japandi niezwykle ważne jest światło - wnętrza muszą być mocno doświetlone, jeśli nie naturalnym światłem, to sztucznym.

Punktów oświetlenia powinno być przynajmniej kilka, a światło powinno być otulające, ciepłe.

Przestrzeń

Jak już wcześniej wspomniałyśmy - im mniej przedmiotów tym lepiej. Przestrzeń powinna być otwarta i wysoka (wysokie sufity to jedna z najważniejszych cech charakterystycznych dla japandi).

Przy aranżacji wnętrz warto pomyśleć, czy niektórych ścianek działowych nie zastąpić dużymi przeszkleniami lub parawanami.

Kolory

Przede wszystkim te naturalne - podobnie jak we wnętrzach w stylu boho dominują beże, szarości i brązy z dodatkiem bieli i czarni. Mimo tak okrojonej gamy kolorystycznej, całość nie jest nudna, bo ilość odcieni jest niezliczona.

Dodatkiem mogą być bardzo stonowane pastele oraz akcenty kolorystyczne w postaci ciemnej zieleni roślin.

Materiały i wzory

W stylu japandi wykorzystuje się wyłącznie naturalne materiały takiej jak len, bawełna, kamień i drewno - głównie jasne. Wśród wzorów dominują plecionki, delikatne geometryczne wzory oraz artystyczne printy.

Meble i dodatki

Meble powinny być niskie (cecha japońskich wnętrz) - głównie te służące do wypoczynku oraz wygodne i lekkie (domena stylu scandi).

Jeśli szafy to tylko te zabudowane do samego sufitu, żeby nie dzielić dodatkowo przestrzeni, jeśli regały i komody, to te niewysokie, bez zbędnych ozdób i żłobień.

