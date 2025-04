Fot. Fotolia

Oświetlenie do sypialni, salonu i dziecięcego pokoju



Do oświetlenia salonu czy sypialni wybierzemy raczej dekoracyjną lampkę o przytłumionym świetle, które nada pomieszczeniu wyjątkowy klimat. Jednak dokonując wyboru lampki na biurko musimy kierować się zupełnie innymi wytycznymi. Wybierając oświetlenie biurkowe, szczególnie jeśli ma ono służyć dziecku, musimy skupić się na wygodzie i funkcjonalności. Idealnie sprawdzi się tutaj lampka ruchoma, która umożliwi nam dopasowanie strumienia światła, do indywidualnych potrzeb dziecka. W tym celu wybierzmy lampkę o długim, regulowanym ramieniu, które umożliwi nam przybliżanie bądź oddalanie promienia żarówki. Bardzo dobrym pomysłem są lampki o giętkim ramieniu, co daje nam możliwość wyginania dostosowując promień światła do swoich preferencji.

Jakie żarówki wybrać?

Nikogo nie zaskoczymy, jeśli powiemy, że najlepszym oświetleniem dla naszych oczu jest to dzienne. Przy takim świetle dużo łatwiej nam się pracuje, ponieważ nasze oczy są jeszcze wypoczęte oraz mniej podrażnione. Oświetlenie naturalne pozytywnie wpływa nie tylko na nasz wzrok, ale również a może przede wszystkim, na samopoczucie. Kiedy pomieszczenie, w którym przebywamy dłuższy czas jest słabo oświetlone - poziom energii w naszym organizmie spada i szybciej stajemy się senni. Niestety, jesienią, sztuczne światło jest niezbędne podczas wieczornych przesiadywań przed komputerem czy książką, a to nie pomaga naszym oczom.

Najlepszym rozwiązaniem będzie wybór żarówki dającej światło o barwie zbliżonej do światła słonecznego. Taki efekt najłatwiej osiągniemy decydując się na lampki halogenowe lub lampy LED.

Światło z takiej żarówki o białej i nieco chłodnej barwie sprawdzi się idealnie, pomagając dziecku w koncentracji. Ponadto, nie męczy zbytnio wzroku i najlepiej oddaje rzeczywiste kolory. Decydując się jednak na halogeny w pokoju dla dziecka pamiętajmy, że ten rodzaj żarówek niestety bardzo szybko się nagrzewa, a przypadkowe jej dotknięcie może skutkować poparzeniem. Warto także pomyśleć o lampce z regulowanym natężeniem światła, wówczas będziemy mogli dostosować nie tylko odległość lampki, ale także natężenie światła.