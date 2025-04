Meble przeznaczone na taras lub do ogrodu są dziś tak samo ładne jak te, które kupujemy do salonu. Niestety, w ślad za tym idzie ich cena. Nierzadko komplet mebli zewnętrznych to spory wydatek. Z drugiej strony, im lepszej jakości fotele czy kanapę wybierzemy, tym dłużej będą nam służyły. Warto więc dobrze zastanowić się nad tym, w jakie meble zainwestować.

Meble z drewna egzotycznego

Meble z drewna egzotycznego to typ najbardziej popularny. Są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, lekkie, wygodne. Zazwyczaj wykonane są z deseczek akacji, ipe lub teaku. Zalety? Drewno jest przyjemne w dotyku i pasuje do naszych polskich ogrodów. Ponadto wiele z tych mebli występuje w praktycznych wersjach składanych. Trzeba jednak pamiętać, by w każdym sezonie dwukrotnie je olejować i co najmniej raz dokręcić wszystkie śruby. Na zimę koniecznie schować do zamkniętego pomieszczenia.

fot. Manutti

fot. Riviera Maison

Meble z metalu

Meble z metalu doskonale sprawdzają się w naszym klimacie. Mogą stać na dworze nawet przez cały rok, co jednak nie oznacza, że nie potrzebują żadnej konserwacji. Zwłaszcza, gdy np. stół ma drewniany blat. Niestety na twarde siedzenia z metalu trzeba kłaść specjalne poduszki, które musimy zdejmować w razie deszczu. Jeśli mamy małe dzieci albo po prostu lubimy radosne kolory, możemy poszukać kolorowych mebli z metalu malowanego proszkowo. Małe, barwne stoliczki i krzesła z metalu świetnie nadają się na balkon. Są ażurowe, więc nie zabierają dużo miejsca.

fot. Fermob

Meble z rattanu

Meble z rattanu lub wikliny zyskały u nas wielu zwolenników, bo mają najładniejsze kształty, bywają eleganckie i bardzo wygodne (zazwyczaj w komplecie dostajemy poduszki na siedziska). Wadą tego typu mebli jest to, że zajmują dużo miejsca, a przecież musimy chować je przed deszczem i mrozem. No, chyba, że to rattan syntetyczny, który ostatnio zyskał wielką popularność. Wtedy nasze meble wytrzymają wszystko. Sztuczny rattan jest odporny na deszcz. Ale to nie jedyny powód, dla którego tak go lubimy. W dotyku jest naprawdę przyjemny ("sztuczność" raczej trudno wyczuć). Może mieć różne kolory. Teraz na przykład bardzo modne są meble rattanowe szare, śnieżnobiałe i smoliście czarne.



fot. Miloo

Meble z litych, grubych desek

Zazwyczaj własnej roboty, z drewna pochodzącego z odzysku. Ekologiczne i unikalne. Ich wadą jest... waga. Dlatego wybierzmy ten typ mebli, gdy nie musimy ich często przestawiać. Niedoskonałości drewna nie są natomiast żadnym problemem. Najmodniejsze drewno jest surowe, spękane, ledwie ociosane, olejowane lub tylko polerowane papierem ściernym.



fot. Riviera Maison

fot. Manutti