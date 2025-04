fot. Fotolia

Westwing Home & Living przeprowadził badanie, w którym zapytał Polaków o kolory obecne w ich domach. Ankietowani wskazywali, w jakiej kolorystyce utrzymane są poszczególne pomieszczenia: salon, kuchnia, sypialnia, łazienka, przedpokój/korytarz.

Najczęstsze kolory w salonach Polaków

Jak pokazują wyniki sondażu w salonie najczęściej decydujemy się na biel, kolor najbardziej neutralny, kojarzony z minimalizmem i nowoczesnością – na tę odpowiedź wskazało 26% ankietowanych. Niemal równie często wybieramy inne spokojne odcienie pasujące do większości aranżacji: beż (23%) oraz szary (22%). Nieco rzadziej w salonach Polaków pojawia się kolor brązowy (11%), który nadaje wnętrzu dostojności i elegancji. Na bardziej odważne barwy decydujemy się rzadko – najczęściej jest to zieleń lub kolor niebieski (po 3%).

– Polacy aranżując salon zazwyczaj decydują się na odcienie bezpieczne i naturalne. Wynika to z faktu, że boimy się kolorów. Nie będąc pewnym ich znaczenia i wpływu na wygląd pomieszczenia, wolimy nie eksperymentować – mówi Marta Suchodolska, Dyrektor ds. Stylu Westwing Polska.

Kuchnie

Kuchnie w polskich domach utrzymane są w:

bieli (na tę odpowiedź wskazało 40% ankietowanych),

(na tę odpowiedź wskazało 40% ankietowanych), beżach (19%) lub

(19%) lub brązach (12%).

Sypialnie i łazienki

W sypialniach dominuje kolor

biały (27%),

(27%), beżowy (18%) lub

(18%) lub szary (15%).

Identyczna kolorystyka obowiązuje w łazienkach – odpowiednio 26%, 20% i 17%.

Jednak to właśnie w sypialni i łazience najczęściej decydujemy się na drobne eksperymenty. W sypialniach Polaków pojawia się kolor fioletowy, którego atutem jest to, że dodaje wnętrzu dyskretnej elegancji (8%) lub kolor niebieski, który z kolei ma niezwykłe właściwości wyciszające i uspokajające (6%). W łazience często stawiamy na kolor brązowy, który – jako kolor ziemi – wprowadza do niej atmosferę spokoju i relaksu (10%), a także na kolor niebieski (8%), zielony (6%) lub czarny (4%).

Kolory w przedpokojach

Do przedpokoju lub korytarzu wybieramy zazwyczaj barwy naturalne:

biel (28%),

(28%), kolor szary (23%),

(23%), beżowy (22%) bądź

(22%) bądź brązowy (10%).

– Neutralne kolory mogą pięknie prezentować się we wnętrzu i mają tę zaletę, że pasują praktycznie do każdego stylu. Jeśli jednak chcemy nadać mieszkaniu indywidualnego charakteru powinniśmy postawić na bardziej odważne odcienie. Decydując się na określoną barwę należy przede wszystkim zastanowić się, jak wpływa ona na nasze samopoczucie. Kolor trzeba dopasować przede wszystkim do osobistych preferencji, abyśmy czuli się w nim dobrze i swobodnie – dodaje Marta Suchodolska.

