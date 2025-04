Ważne, by prezent na nowy dom nie był przypadkowym bibelotem, który jedynie zagraci przestrzeń. Jeśli nie wiesz, jaki styl wnętrz preferują znajomi, bardzo dobrym pomysłem jest kupienie klasycznych dodatków, przydatnych urządzeń lub vouchera do sklepu z wyposażeniem wnętrz. Jeśli znasz gusta gospodarzy i wiesz, w jakim stylu urządzone jest mieszkanie, ryzyko że wybrany przez ciebie zestaw pościeli, zastawy stołowej czy świeczek zapachowych pójdzie w odstawkę, jest małe. Dobrze jeśli prezenty będą rzeczami funkcjonalnymi, które znajdą swoje zastosowanie w domu.

Jeśli masz taką możliwość, dopytaj gospodarzy jakich elementów wyposażenia im jeszcze brakuje i czego mogą ewentualnie potrzebować. Wówczas taki prezent na parapetówkę, może okazać się spełnieniem marzeń. Prezent na nowy dom może stać się czymś, co domownicy chcieli nabyć, ale zrezygnowali z zakupu ze względu np. na cenę. Droższy prezent można kupić wspólnie z innymi zaproszonymi gośćmi.

Jeśli nie dysponujesz dużą kwotą na prezent na nowy dom lub nie jesteś w bliskiej relacji z gospodarzami, w kwocie do 50 zł możesz zakupić drobiazgi, gadżety i upominki, które są modne i ucieszą domowników. Pamiętaj, że alkohol możesz zrobić sama - np. pyszną nalewkę z dyni lub obdarować ich sadzonkami mało wymagających kwiatów doniczkowych, które z pewnością masz w swoim domu. Poza tym jako prezent na parapetówkę do 50 zł sprawdzą się:

kieliszki na jajka,

elegancka konewka,

solniczka i pieprzniczka,

durszlaki i sitka,

drewniana deska lub zestaw mniejszych desek,

patera na ciasto,

elektroniczna waga kuchenna,

wazon na kwiaty,

zapach do domu,

świece,

misy, kosze i patery.

Budżet 100 zł na prezent na nowe mieszkanie daje dość spore możliwości: tu warto pokusić się o zakup zestawu szklanek lub kieliszków - tych nigdy dość, ale wielu gospodarzom trochę żal wydawać pieniądze na osobne kieliszki np. do szampana czy martini, skoro mają do czerwonego wina.

Podobnie jest z akcesoriami kuchennymi, które są stosowane dość rzadko (np. waza na zupę lub karafka) albo... bardzo często. Te drugie szybko się zużywają i można zaopatrzyć domowników np. w zestaw kilku dobrej jakości noży. To świetny pomysł na prezent na parapetówkę - może mało elegancki, ale bardzo praktyczny:

zestaw uniwersalnych noży kuchennych,

obrus bądź bieżnik,

waza na zupę,

salaterka lub zestaw salaterek i miseczek,

estetyczna suszarka na pranie,

koc,

kawiarka.

W przypadku takiej kwoty, warto pomyśleć nad prezentem na nowe mieszkanie w kategorii małego AGD czy elektroniki. Może to być blender ręczny, mikser lub elementy wyposażenia do sprzętu, który już mają znajomi. Prezent na parapetówkę może nawiązywać do już posiadanego przez gospodarzy akcesorium, np. jeśli posiadają czajnik danej marki, warto dokupić pasujący stylistycznie toster, opiekacz czy inne gadżety domowe.

W przypadku prezentów łączonych i droższych - koniecznie skonsultuj taki prezent na parapetówkę z rodziną obdarowywanych lub nimi samymi - nie wykosztuj(cie) się, jeśli nie wiecie, o czym marzą domownicy. Pomysły to na przykład:

blender,

mikser,

suszarka,

toster,

dobrej jakości garnek lub patelnia,

sztućce,

zestaw noży,

opiekacz,

lampa,

kwietnik.

W przypadku, gdy wybierasz się do jeszcze nieurządzonego mieszkania, całkiem dobrym pomysłem może być zafundowanie gospodarzom wizyty profesjonalnego dekoratora wnętrz. Konsultant pomoże w doborze dekoracji, kolorystyki oraz aranżacji pomieszczeń.

Jeśli chcesz pozostawić swobodę wyboru domownikom w kwestii zakupów, voucher albo karta podarunkowa na zakupy w salonie meblowym lub aranżacyjnym, jest bardzo dobrym pomysłem. To bezpieczne i pewne rozwiązanie, które z pewnością ucieszy.

Jaki prezent na parapetówkę wprawi w zdumienie obdarowanych? Na nowe mieszkanie nie kupuje się raczej obrazów (chyba, że domownicy marzą o jakimś konkretnym). Konsternację może wywołać wszelkie intymne wyposażenie mieszkania lub domu - choć zakup prześcieradła nie jest niczym złym, to może wprawić w zakłopotanie. Unika się zakupów do sypialni, tzw. akcesoriów buduarowych, a także toaletowych.

Nieeleganckie jest kupowanie nader praktycznych prezentów - niekiedy można spotkać się z koszem... środków czystości, kapsułek do zmywarki czy ścierek. Jest to niezręczny gest, nawet jeśli intencje są szczere.

Skreśl ze swojej listy „zabawne” prezenty na nowy dom, czyli prezenty nawiązujące do nagości (popielniczka w kształcie waginy, korkociąg do wina w kształcie fallusa, poduszka z nadrukiem piersi). Jeśli chcesz, by obdarowani byli zadowoleni, prezenty nie powinny kojarzyć się z dowcipem - takie gadżety najczęściej lądują na strychu lub śmietniku, bo ich jakość i estetyka jest niezadowalająca. Pamiętaj, że zawsze przysłowiową kropką nad i jest bukiet kwiatów (lub roślina doniczkowa) dla pani domu i symboliczna butelka alkoholu dla gospodarza.

Artykuł pierwotnie opublikowany 24.08.2012 na zlecenie Edipresse.

