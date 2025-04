Tradycyjny kominek opalany drewnem, zbudowany przez dobrego zduna, może ogrzać cały dom. Tym razem jednak nie będziemy się zajmować stroną techniczną i mówić o kominku w kontekście ciepła w domu. Chcemy zwrócić uwagę na inną zaletę kominka - na to, że pomaga rozgrzać serca i koi dusze domowników. Czasem zbudowanie urokliwego otwartego paleniska nie jest, niestety, możliwe, bo w mieszkaniu nie ma przewodu kominowego. Ale i na to jest rada. W sklepach budowlanych są kominki elektryczne, które do złudzenia przypominają klasyczne. Przez szybę widzimy "palący się" ogień, a nawet słyszymy dźwięk iskier. Efektowne są również biokominki. One dają żywy ogień, tyle że nie z palącego się drewna. Paliwem jest w nich bioetanol, w postaci płynu lub żelu.

Reklama

Zastanawiasz się, jaki kominek wybrać? Wybór odpowiedniego paleniska nie jest prosty, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie listę jego najważniejszych rodzajów. Dzięki niej wybierzesz kominek adekwatny do twoich potrzeb i wnętrza.

10 najwygodniejszych łóżek do twojej sypialni

Jaki kominek wybrać?

1. Koza na salonach



To tradycyjna nazwa kominków wolnostojących. W kozie blask ognia możemy podziwiać, otwierając drzwiczki, albo przez szybę. Montaż jest szybki, nie potrzeba wiele drewna (od 550 zł).

2. Kominek w stylu dworkowym



Taki piec z otwartym paleniskiem wspaniale będzie się prezentował w dużym salonie, o pow. minimum 25 m kw. Potrzebuje bowiem sporo miejsca. Wnęka, z paleniskiem jest zazwyczaj wyłożona cegłą szamotową, a cała obudowa może być pomalowana na kolor ścian, obłożona cegłą, kamieniem lub wykończona w dowolny sposób. Taki kominek można jednak zbudować tylko tam, gdzie jest przewód kominowy w ścianie.

3. Biokominek



To rodzaj naczynia rożnej wielkości, często przypominającego akwarium. Można go ustawić na komodzie, na stole, wynieść na taras. Palnik z pojemnikiem na paliwo jest wykonany ze stali, obudowa z hartowanego szkła. Daje żywy płomień. Bardzo ładna dekoracja do nowoczesnych wnętrz. Biokominki o większej mocy także ogrzewają mieszkanie lub taras. (od 100 zł).

Oryginalne meble do nowoczesnego wnętrza

Reklama

4. Kominek elektryczny panoramiczny



Elegancki kominek grubości ok. 18 cm. Wiesza się go jak obraz, włącza do gniazdka i podziwia płonące polana (od 1000 zł). W przypadku technologii LED godzina pracy takiego kominka kosztuje tylko 2 gr.