Szary to w ostatnich latach popularny wybór, jeśli chodzi o wystrój wnętrz. Główny powód to prawdopodobnie ponadczasowość tej barwy - nie wyjdzie z mody nawet za wiele sezonów. To dlatego szary znajduje się na liście modnych kolorów ścian 2022.

Szarość jest też neutralna: rzadko wybija się na pierwszy plan, woli pozostawać w tle, aby nie tłumić pozostałych odcieni. Można też oczywiście uczynić z niej barwę wiodącą w pomieszczeniu - wszystko zgodnie z upodobaniami. A jaki kolor pasuje do szarego?

Szary jako mocny duet

Szarość pięknie wygląda w połączeniu z mocnymi, wyrazistymi barwami. Wybierz np.:

oranż,

fuksję,

turkus,

limonkowy

lub ostrą czerwień.

W praktyce wygląda to naprawdę dobrze - wyobraź sobie turkusową kanapę na tle szarych ścian. A może wybierzesz nawet 2 szalone, zdecydowane kolory?

Szarość i pastele

Szary bardzo lubi też towarzystwo cukierkowych, stonowanych pasteli. Chyba nie istnieje piękniejsze połączenie. Na liście znajdują się:

pudrowy róż,

lawendowy,

miętowy,

błękitny,

cytrynowy.

Szary i... inne odcienie szarości

Szarość niejedno ma imię i można ją świetnie ze sobą łączyć. To cała paleta barw, począwszy od mocno rozbielonych szarości, wyglądających właściwie raczej jak poszarzała biel, a kończąc na ciemnych grafitach, wpadających w czerń. Gdy w aranżacji salonu czy innego pomieszczenia wykorzystasz wiele odcieni szarego, na pewno nie będzie nudno.

fot. Wiele połączonych odcieni szarości w sypialni/Adobe Stock, malkovkosta

Szarość i błysk

Srebrny i złoty wręcz uwielbiają towarzystwo szarości i świetnie ją ożywiają. A może wybierzesz odcień miedziany lub różowego złota? To prosta droga do urządzenia wyjątkowego wnętrza w stylu glamour.

Szary i podstawowe kolory

W naszym zestawieniu nie sposób pominąć najbardziej podstawowych odcieni z palety barw - czerni, bieli, beżu i brązu. Te neutralne odcienie będą świetnie współgrać z wszelkimi szarościami.

