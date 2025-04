Jeśli znudziły Ci się klasyczne, matowe ściany, czas poszukać rozwiązania, które wniesie do mieszkania powiew świeżości. Efekty i wzory dekoracyjne to doskonały sposób na niebanalny wygląd wnętrza. Mamy dla Was kilka pomysłów prostych w realizacji wzorów i efektów dekoracyjnych. Do ich wykonania potrzebować będziemy dobrej emulsji do ścian – takiej, jak np. Malfarb Pastel Color – oraz narzędzi, które zależeć będą od rodzaju wybranego efektu. Poznaj również nasze inne 3 sposoby na tanią dekorację ścian.

Proste wzory

Proste pasy na ścianie lub nieskomplikowane, geometryczne wzory (np. romby, okręgi lub trójkąty) to pomysł dobry w nowoczesnych ascetycznych wnętrzach – szczególnie, jeśli do stworzenia motywu wykorzystamy kolor kontrastujący z barwą ściany. Przygotowanie tego efektu jest naprawdę proste. Najpierw na wybrany kolor malujemy powierzchnię całej ściany. Następnie za pomocą taśmy malarskiej wytyczamy wybrany przez nas wzór. Powstały w ten sposób szablon pokrywamy inną barwą. Po zakończeniu malowania pozostaje nam delikatne oderwanie taśmy.

Efektowna, geometryczna kompozycja

Jeśli nie brakuje nam wprawy i czasu, możemy pokusić się też o nieco bardziej skomplikowaną, geometryczna kompozycję, zbudowaną z niewielkich kwadratów. Pierwszym krok to przygotowanie podkładu kolorystycznego i pomalowanie ściany wybranym kolorem (poznaj wpływ koloru ścian na nasze samopoczucie). Następnie za pomocą ołówka wyznaczamy krawędzie kwadratów. Tak przygotowany szablon wypełniamy innym kolorem niż barwa ścian. Na koniec zostaje nam najtrudniejsze zadanie czyli narysowanie konturów. Możemy zrobić to pędzelkiem z długim włosiem, ale wymagać to będzie sporej wprawy i „pewnej ręki”. Najlepiej więc pomóc sobie taśma malarską.

Wzory rodem z natury

Motywy florystyczne – m.in. kwiaty lub liście – sprawdzą się przede wszystkim w kameralnych, tradycyjnych wnętrzach. Radosne, zielone kwiaty na zielonym tle zdecydowanie poprawią humor maluchowi. Aby stworzyć taki efekt, możemy wykorzystać np. gotowy szablon malarski (albo stylowe naklejki dekoracyjne). Pracę rozpocznijmy od przygotowania podkładu kolorystycznego. Następnie do wyschniętej powierzchni przyłóżmy szablon, wypełnijmy go wybraną barwą, a następnie odejmijmy od ściany. Czynność trzeba powtórzyć co najmniej kilka razy, pamiętając o równomiernym rozmieszczeniu wzoru.

Pogodne kompozycje dla malucha

Od pewnego czasu bardzo modne są także pojedyncze, wyraziste motywy, prowadzone na długości całej ściany – np. załamujące się linie, motywy roślinne lub inne dowolnie wybrane wzory. Jeśli sięgniemy po pogodną tematykę – np. chmury lub tęczę – takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się w pokoju malucha. Aby uzyskać podobny efekt, najpierw malujemy ścianę jednym kolorem i czekamy aż całość przeschnie. Następnie za pomocą miękkiego ołówka delikatnie wyznaczamy kontury tęczy oraz chmur. Tak powstały wzór ostrożnie wypełniamy wybranym przez nas kolorem. Zobacz też galerię naklejek dekoracyjnych dla dzieci!

Impresyjny dekor

Jeśli jesteśmy miłośnikami malarstwa mistrzów impresjonizmu takich, jak np. Seurat, możemy pokusić się o wprowadzenie do pomieszczenia bardzo fantazyjnego wzoru. Żeby go uzyskać, potrzebować będziemy dwóch pędzli okrągłych o średnicy około 50 cm. Pracę rozpoczynamy od przygotowana podkładu, czyli pomalowania ściany na wybrany kolor. Następnie końcówki pędzli okrągłych moczymy w dwóch różnych barwach, a następnie przykładamy do ściany pod kątem 90 stopni (technika ta nazywana jest fachowo tepowaniem) i systematycznie pokrywany wybraną powierzchnię ściany.

Kamienne tarasy

Efekt ten polecany jest przede wszystkim do gustownych, klasycznych wnętrz. Sprawdzi się jednak także np. w pomieszczeniach utrzymanych w stylu eko. Do jego przygotowania potrzebować będziemy poza farbą także płaskiego pędzelka oraz plastikow szpachelki, tzw. japonka. Pierwszym zadaniem jest oczywiście stworzenie podkładu kolorystycznego. Następnie na przesunięte podłoże nanosimy płaskim pędzelkiem farbę w innym kolorze, po czym – zanim emulsja wyschnie – rozcieramy ją szpachelką w taki sposób, aby powstały przeplatające się, kamienne żyłki.