Jak zrobić stroik świąteczny? Niezależnie od tego, na jaki rodzaj dekoracji się zdecydujesz, do każdego będziesz potrzebować 2 podstawowych rzeczy: szkieletu dla wieńca oraz czegoś, co przytwierdzi do niego dekoracje. Najlepiej sprawdzi się klej na gorąco, taśma dwustronna oraz sznurki i nici. Gotową ozdobę możesz postawić na świątecznym stole lub powiesić na drzwiach.

Czego użyć w roli dekoracji? Sprawdzi się w tym celu tak naprawdę wszystko, co masz w domu. Bombki, gałązki świerku, suszone pomarańcze a nawet orzechy i szyszki. Jeśli szukasz pomysłu na idealny wieniec bożonarodzeniowy, koniecznie sprawdź też nasze propozycje.

Klasyczny stroik bożonarodzeniowy jest zrobiony z choinki, a dokładniej z jej gałązek. Możesz do tego użyć tych z własnego drzewka – często zanim obsadzi się je w stojaku, trzeba obciąć kilka gałęzi z dołu (tak powstaje piękna choinka na pniu). Wystarczy, że wybierzesz te ładniejsze i baza twojego wieńca będzie już gotowa!

W roli podstawki czy szkieletu wieńca sprawdzi się drucik w kształcie koła. Aby jednak był trwały i nie wyginał się pod ciężarem stroika, lepiej zwinąć go i skręcić kilka razy. Następnie zacznij przyklejać do niego wybrane elementy. Stroik świąteczny w klasycznej wersji będzie wyglądał pięknie nawet sauté, ale możesz też go dodatkowo przyozdobić. Spełnią się w tej roli laski cynamonu, pierniczki czy cukierki. Mogą to być również bombki, szyszki, suszone owoce czy malutkie lampki choinkowe.

fot. Klasyczny stroik świąteczny/Adobe Stock, irina_thimokina

Więcej blasku z pewnością doda stroik świąteczny przygotowany z samych bombek. Jest też dużo lżejszy, a jeśli użyjesz plastikowych bombek, będzie to najbezpieczniejsze rozwiązanie, szczególnie jeśli masz w domu małe dzieci lub zwierzęta.

Wystarczy, że nawleczesz bombki na drut, który jest podstawką twojego wieńca. Możesz też przykleić je do kartonowego stelaża. Dobrze, jeśli bombki będą różnych rozmiarów, w ten sposób stworzysz naprawdę ciekawą dekorację świąteczną.

Najlepiej sprawdzą się te w kolorach czerwieni, złota, srebra i zieleni. Możesz też poprzeplatać bombki światełkami świątecznymi – na przykład takimi na baterie. Wtedy wieniec będzie prezentował się jeszcze piękniej!

fot. Jak zrobić stroik świąteczny/Adobe Stock, Ekaterina Senyutina

Jeśli szukasz boho-inspiracji na stroik bożonarodzeniowy, stwórz go z tego, co masz w domu lub ogrodzie. Orzechy, korki od wina, szyszki oraz suszone owoce, a nawet stare, zdekompletowane ozdoby świąteczne stworzą przepiękną aranżację. Taka rustykalna dekoracja idealnie wpasowuje się w tegoroczne trendy i doskonale ociepla klimat mieszkania.

Nawet jeśli wybrane elementy są obdrapane lub wyblakłe, nic nie szkodzi! Możesz zostawić je w takiej formie i stworzyć prawdziwie naturalny, rustykalny efekt, albo na koniec pomalować cały wieniec białym lub czerwonym sprayem.

Jak zrobić stroik świąteczny z takich rzeczy? Najlepiej szkielet wieńca dodatkowo obudować czymś większym – na przykład gąbką, wikliną lub specjalną gąbką do układania kwiatów. Potem wystarczy, że przykleisz wszystko obok siebie. Weź jednak pod uwagę, by zostawiać między ozdobami jak najmniej wolnej przestrzeni. Najlepiej też zacząć od większych ozdób, a potem uzupełniać je coraz mniejszymi.

fot. Jak zrobić stroik bożonarodzeniowy/Adobe Stock, Александра Ермоленко

Żywe elementy, gałązki, owoce, szyszki czy żołędzie, idealnie sprawdzą się w formie stroika. Do jego przygotowania wykorzystaj gąbkę florystyczną, aby ozdoba wytrzymała dłużej. W ramach dekoracji świetnie sprawdzą się owoce dzikiej róży i głogu, możesz również użyć gipsówki lub zielonych gałązek świerku albo jodły.

Jak zrobić stroik świąteczny z żywych roślin? To proste! Wystarczy krótko poprzycinać poszczególne gałązki i wsuwać je w gąbkę jeden przy drugim. Całość możesz gdzieniegdzie oprószyć sztucznym śniegiem albo złotym lub srebrnym sprayem. Ten stroik doskonale sprawdzi się na świątecznym stole.

Będzie to ozdoba nieco mniej trwała, ale za to piękna. Dodatkowym atutem jest fakt, że tak przygotowana ozdoba po prostu pięknie pachnie przez wiele tygodni!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.11.2021

fot. Jak zrobić stroik świąteczny z żywych roślin/Adobe Stock, agneskantaruk

