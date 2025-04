Świąteczne skrzaty to od lat ciekawa domowa dekoracja. Pojawiają się w wielu rozmiarach, z nogami lub bez. Niektóre można wykorzystywać także jako stoper do drzwi. Jeśli nie chcesz kupować gotowych skrzatów, możesz przygotować je samodzielnie. Będziesz potrzebować do tego kleju, kawałków materiału oraz igłę i nitkę, a także spore pokłady kreatywności. Do dzieła!

Najprostszego skrzata świątecznego wykonasz przy pomocy papieru i kawałków filcu. Najpierw wytnij z materiału prostokąt, a następnie zwiń go z rulon i zszyj po boku lub złącz zszywaczem. Następnie przygotuj podstawę, wycinając z filcu kółko i przymocuj je do korpusu skrzata.

Tak przygotowany tułów wypełnij watą lub suchym ryżem. Możesz dodatkowo zszyć wierzch, aby nic się nie wysypywało. Następnie z filcu wytnij trójkąt o szerokiej, półokrągłej postawie i zwiń go na kształt stożka. Sklej ze sobą boki - to czapka skrzata. Możesz wcześniej pomóc sobie papierowym wykrojem, aby mieć pewność, że całość będzie symetryczna.

fot. Jak zrobić skrzata/Pinterest

Do wewnętrznej strony czapki przymocuj kawałek miękkiego futerka, aby stworzyć długą, gęstą brodę. Tak przygotowaną całość połącz z korpusem. Aby twój skrzat zyskał nos, wykorzystaj koralik w cielistym kolorze albo zwiń kawałek materiału. Możesz także owinąć kawałkiem rajstopy watę.

Skrzata świątecznego możesz też łatwo przygotować ze skarpety. Powinna ona być długa, aby materiału wystarczyło na korpus i czapkę. Do tego będziesz potrzebować kawałka futerka na brodę oraz gumek recepturek, waty lub ryżu i niewielkiej, cielistej skarpetki. Najlepsza będzie taka, którą dostaje się w sklepach obuwniczych do mierzenia.

Skarpetkę przetnij na dwie części mniej więcej na wysokości kostki. Część ze ściągaczem zwiąż z jednej strony, a następnie wsyp do środka ryż lub wypchaj materiał watą. Zwiąż mocno i przygotuj nos. Kawałek waty owiń cielistą skarpetką, zwiąż mocno i przymocuj do korpusu razem z brodą (użyj tej samej gumki, którą związałaś pierwszą część skarpety).

fot. Jak zrobić skrzata ze skarpetki/Pinterest

Z pozostałej części skarpetki wykonaj czapkę, docinając lub wywijając lekko linię cięcia. Możesz dołożyć niewielki pompon. Nałóż czapkę skrzatowi i przymocuj ją z tyłu przy pomocy nitki lub 2-3 zszywek.

Jeśli chcesz, aby twój skrzat siedział na półce, regale czy stoliku kawowym, ale jednocześnie miał długie, zwisające nóżki, możesz je łatwo przygotować. Wystarczy, że przygotujesz 2 długie prostokąty wycięte z miękkiego materiału oraz coś, z czego przygotujesz buty. Może to być gotowe obuwie dla lalek albo kieszonka z materiału wypełniona watą.

fot. Jak zrobić skrzata z nogami/Pinterest

Materiał przeznaczony na nogi zwiń w rulon i zwiąż cienką recepturką lub zszyj z jednej strony. Następnie wypełnij je watą lub miękką rurką (nogi muszą swobodnie się ruszać). Możesz także pozostawić je bez wypełnienia, aby były cienkie i maksymalnie elastyczne.

Do gotowych nóg przymocuj przygotowane wcześniej buty i posadź skrzata w wybranym miejscu. Pamiętaj, aby korpus był dość ciężki - dzięki temu świąteczny skrzat nie będzie się przechylał. Dobrze jest użyć ryżu, piasku albo prosa.

fot. Jak zrobić świątecznego skrzata/Adobe Stock, Serenkonata

Na pewno pamiętasz mopy z charakterystycznymi, białymi włosami. Choć dziś już coraz rzadziej z nich korzystamy, wciąż są dostępne w sklepach i przydają się do czyszczenia niektórych powierzchni. Jak się okazuje, włosie tych mopów jest idealnym materiałem do przygotowania świątecznego skrzata. Jak się za to zabrać?

Najpierw wytnij kilkanaście sznurków z mopa, a następnie przyklej je do styropianowego stelaża w kształcie stożka. Są dostępne w wielu sklepach artystycznych i niektórych sieciówkach. Możesz też wykonać go z grubego kawałka brystolu.

fot. Jak zrobić skrzata świątecznego z mopa/Pinterest

Czapkę i nos przygotujesz ze skarpetek. Wystarczy jedynie przymocować je do stelaża i świąteczny skrzat gotowy.

Skrzaty, które siedzą na regale, są naprawdę urocze, ale jak zrobić skrzata z nogami? To bardzo proste! Potrzebujesz jedynie kawałka materiału i drewnianych patyczków. Możesz wykorzystać te po lodach albo wziąć drewienka wykorzystywane do opału. Możesz sięgnąć w zasadzie po cokolwiek, co będzie sztywne i dość grube.

Materiał owiń wokół drewienek, a następnie zszyj lub sklej boki. Do jednej części przymocuj buty (przygotujesz je z kawałka materiału i waty), a drugą część zamocuj do przygotowanego wcześniej skrzata, najlepiej przy pomocy zszywek.

Pamiętaj, aby w tym przypadku korpus skrzata nie był ciężki - może się wówczas przechylać zamiast stać prosto. Lepiej więc wypełnij go watą, a ciężar niech będzie w nogach.

fot. Jak zrobić skrzata z nogami/Adobe Stock, maxfotoadobe

