Jak zrobić stroik świąteczny w słoiku albo innym szkle? Możesz przygotować prostą, minimalistyczną dekorację albo dać się ponieść fantazji i wyczarować coś prawdziwie świątecznego. Grudzień to prawdziwy król, jeśli chodzi o dekorowanie mieszkania. Postaw więc na oryginalne, nowoczesne stroiki w szkle.

Stroiki świąteczne w szkle są bardzo proste do przygotowania. Potrzebujesz jedynie ulubionych bożonarodzeniowych dekoracji, takich jak:

gałązki choinek,

szyszki,

małe bombki choinkowe,

laski cynamonu,

suszone pomarańcze,

dzwoneczki,

gałązki i owoce jarzębiny.

Możesz wykorzystać także brokat lub sztuczny śnieg, a także zimowe figurki - bałwanki, renifery, mikołaje itd. Do przygotowania stroika sprawdzi się dowolne szkło. Może to być słoik, szklany wazon albo kielich. W każdej wersji będzie wyglądać pięknie.

Dekoracja sprawdzi się jako stroik na stół albo dowolne miejsce w domu. Dobrze prezentuje się szczególnie na komodzie w przedpokoju - tam może witać gości ciepłem świecy albo zapachem świeżych gałązek.

fot. Stroiki świąteczne w szkle/Adobe Stock, katy_novikova

Jeśli chcesz postawić na stole piękny stroik w słoiku, nie może w nim zabraknąć gałązek. Stworzą ciepły klimat i dobrze będą komponować się z pozostałymi dekoracjami na wigilijnym stole. Dno słoika możesz wypełnić sztucznym śniegiem, watą albo szyszkami. Dodaj także bombki choinkowe - najlepsze będą te najmniejsze.

fot. Stroiki świąteczne w słoikach/Pinterest

Tak przygotowany stroik możesz uzupełnić niewielkimi lampkami z ciepłym światłem, a całość udekorować gałązkami jarzębiny albo szyszkami. Dobrym pomysłem będzie także przewiązanie gotowego słoika wstążką.

Jak zrobić idealną kokardę?

Przy pomocy kleju, brokatu i świeczki bryłowej możesz stworzyć stroik świąteczny w 5 minut. Przyda się także wstążka lub sznurek jutowy, a także jarzębina. Słoik wystarczy dobrze "pomalować" klejem, a następnie obficie obsypać brokatem.

fot. Stroik świąteczny w słoiku ze świecą/Pinterest

Tak naprawdę ozdoba po wyschnięciu jest prawie gotowa. Teraz tylko dodaj sznurek i dowolne dekoracje, a do środka włóż świecę. Ten piękny, minimalistyczny stroik w słoiku sprawdzi się na niewielkiej półce lub stoliku kawowym. Możesz go także włożyć do klasycznego, okrągłego słoika.

Ostatnio na popularności zyskują dekoracje wodne. Możesz przy użyciu tej metody stworzyć piękny stroik świąteczny w wazonie lub słoiku. Będziesz potrzebować plasterków pomarańczy, rozmarynu oraz świeżej żurawiny. Możesz dowolnie modyfikować "składniki" stroika i dodać do słoika, co tylko chcesz.

fot. Stroik świąteczny w słoiku/Pinterest

Wybrane elementy włóż do szkła i zalej wodą. Następnie na wierzch połóż klasyczny podgrzewacz lub wybierz świeczkę przeznaczoną do umieszczania na wodzie (ma obły kształt). Aby poszczególne elementy nie poruszały się, wykorzystaj kulki hydrożelowe.

fot. Pływająca ozdoba świąteczna/Pinterest

Po zalaniu ich wodą stają się niewidoczne, co daje duże pole do popisu. Możesz je kupić w sieci oraz w sklepach z asortymentem ogrodniczym.

