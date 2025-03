Tworzenie ozdób świątecznych to świetny sposób na wprowadzenie świątecznej atmosfery do domu i spędzenie czasu z rodziną. Jednym z najłatwiejszych projektów DIY jest papierowy Mikołaj. Można go wykorzystać jako dekorację na choinkę, element świątecznego stroika lub zabawny dodatek do prezentów.

Reklama

Spis treści:

Robienie papierowego Mikołaja to nie tylko kreatywna rozrywka, ale także doskonała okazja do integracji z bliskimi. To też oczywiście tani i ekologiczny sposób na stworzenie wyjątkowych dekoracji świątecznych do domu, dziecięcego pokoju czy balu świątecznego w przedszkolu.

Do wykonania papierowego Mikołaja będziesz potrzebować przede wszystkim papierowych elementów. Może to być kawałek kolorowego brystolu, blok techniczny, papierowy talerzyk lub zwykła kartka wyjęta z drukarki. Baw się formą i wybierz kilka różnych kolorów, faktur i rozmiarów.

Przyda się też ołówek, klej, nożyczki oraz dekoracje, np. wata, brokat czy gotowe ruchome oczy.

Czerwony papier wytnij na kształt koła. Możesz też pomalować na czerwono biały papier. Następnie natnij koło z wybranej strony, kierując ostrze od zewnątrz aż do środka okręgu. Tak przygotowany papier zwiń w stożek i sklej. To będzie tułów Mikołaja wraz z jego czapeczką.

Dorysuj lub naklej oczy, nos i szeroki uśmiech. Użyj czarnego papieru do wycięcia małych elementów, takich jak oczy czy brwi lub wykorzystaj gotowe elementy.

Teraz przygotuj brodę. Możesz to zrobić przy pomocy pociętych pasków białego papieru lub do czerwonego stożka przykleić kawałki waty. Całość możesz udekorować brokatem lub cyrkoniami.

fot. Jak zrobić Mikołaja z papieru/Adobe Stock, Svetlana

Tworzenie ozdób świątecznych z recyklingu to świetny sposób na wykorzystanie tego, co mamy pod ręką. Rolka papieru i włóczka to doskonały duet, z którego można zrobić urocze postaci Mikołajów. Zamiast włóczki możesz też wykorzystać po prostu kawałki kolorowego sznurka czy stare sznurówki.

Oklej rolkę czerwonym papierem lub pomaluj farbką plakatową, aby imitowała strój Mikołaja. Jeśli chcesz, możesz również owinąć rolkę czerwoną włóczką dla ciekawszego efektu. Wytnij koło z białego papieru i narysuj na nim oczy, nos oraz uśmiech. Przyklej koło na górnej części rolki.

Wytnij z białego papieru kształt brody lub owiń dolną część twarzy białą włóczką, tworząc puszystą teksturę. Możesz też dodać wąsy lub pompon imitujący nos. Dodaj czapkę, pasek lub worek z prezentami.

Rolki po papierze są w każdym domu. Zamiast je wyrzucać, możesz je zachować i wykorzystać do stworzenia ciekawych ozdób. To świetna zabawa zarówno dla maluchów, jak i dorosłych, a przy tym to recykling w najpiękniejszej postaci!

Rolkę owiń czerwonym papierem albo pomaluj farbką. Następnie wytnij małe kółko z białego papieru i narysuj na nim oczy, nos oraz uśmiech. Przyklej kółko do górnej części rolki. Z czerwonego papieru wytnij trójkąt, zwiń go w stożek i sklej. Na jego podstawie przyklej biały pasek z papieru, a na końcu mały pompon z waty. Umieść czapkę na szczycie rolki.

Na koniec dodaj brodę, wąs, pas św. Mikołaja czy guziki w płaszczu. Nie zapomnij także o pomponie na czapce - zrobisz go z waty lub kulki zwiniętego papieru toaletowego.

Możesz także puścić wodze fantazji i z rolki papieru przygotować komin, z którego następnie będzie wystawać św. Mikołaj - może to być głowa, kawałek czapki albo nogi i worek z prezentami. Ogranicza cię tylko wyobraźnia.

fot. Jak zrobić Mikołaja z rolki po papierze toaletowym/Adobe Stock, detry26

Reklama

Czytaj także:

Prezenty DIY na święta

Kalendarz adwentowy DIY

Jak zrobić aniołki z masy solnej?