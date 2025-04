Lampiony adwentowe zgodnie z tradycją przygotowuje się, aby następnie zabierać je ze sobą na roraty. Podczas mszy panuje symboliczna ciemność, a światło lampionów nawiązuje do przypowieści o pannach, które z lampionami w dłoniach oczekiwały przyjścia Oblubieńca. Podpowiadamy, jak zrobić lampion adwentowy.

Papierowy lampion adwentowy to bardzo subtelny, wdzięczny dodatek, który łatwo przygotujesz z pomocą kilku kolorowych kartek papieru oraz gotowego szablonu lub stworzonego własnoręcznie. Najlepiej, jeśli wybierzesz dość twardy papier, aby lampion się nie wyginał.

Możesz pobrać gotowy szablon z internetu albo stworzyć go samodzielnie. Wówczas możesz przygotować dowolne wzory i kształty, które wytniesz w "oknach" lampionu.

fot. Jak zrobić lampion adwentowy z papieru/Adobe Stock, Светлана Зиновьева

Karton to doskonały materiał do stworzenia lampionu adwentowego. Jest twardy i odporny na zagniecenia. Jego wycinanie może być problematyczne, ale warto poświęcić trochę czasu i użyć naprawdę ostrego noża lub nożyka do tapet.

Pamiętaj, aby nigdy nie wkładać świecy z żywym ogniem do papierowego lampionu. Wybierz niewielkie lampki lub świeczki na baterie.

Lampion kartonowy możesz zostawić w naturalnej wersji albo pomalować go na dowolny kolor. Niech pasuje do wnętrza i tworzy zimowy charakter.

fot. Lampion adwentowy z kartonu/Adobe Stock, Volha

Torebka śniadaniowa wykonana jest z bardzo cienkiego papieru, dlatego doskonale sprawdzi się w roli lampionu. Nie będzie on bardzo odporny na działanie wiatru ani wilgoci, dlatego najlepiej sprawdzi się w domu. Postaw go na parapecie lub półce i ciesz się ciepłym, miękkim światłem.

Jak zrobić lampion adwentowy z torebki papierowej? Po jednej stronie torebki wytnij wybrany wzór, a do środka włóż świeczkę na baterię albo małe lampki. Torebkę możesz z wierzchu skleić lub pozostawić otwartą.

fot. Jak zrobić lampion adwentowy z torebki papierowej/Adobe Stock, StefanieBaum

Do przygotowania adwentowego lampionu możesz wykorzystać także słoik. W tym przypadku możesz też użyć tradycyjnej świecy z żywym ogniem. Kilka kawałków sznurka jutowego złącz ze sobą, a następnie przyklej końcówki po dwóch stronach gwintu słoika.

W ten sposób powstanie rączka do trzymania lampionu. Następnie cały gwint oklej sznurkiem jutowym i udekoruj według uznania. Na koniec do środka włóż bryłową świecę. Pamiętaj, aby nie przenosić lampionu, kiedy świeca się pali i opuścić "rączkę", aby się nie spaliła.

fot. Jak zrobić lampion adwentowy w szkle/Adobe Stock, didecs

