Kwiaty z bibuły mogą kojarzyć ci się z czasami szkolnymi, kiedy to właśnie takie papierowe bukiety przygotowywało się na przedstawienia i wszelkie uroczystości. Możesz z nich jednak stworzyć piękną dekorację do salonu, sypialni czy dziecięcego pokoju. Jak je zrobić w szybki i łatwy sposób?

Spis treści:

Kwiaty z bibuły możesz przygotować na kilka sposobów. Możesz odpowiednio zwinąć kolorową bibułę, a następnie przymocować ją do stelaża czy wianka albo wyciąć kilka kawałków (płatków) i skleić je ze sobą.

Najbardziej popularne są róże z bibuły, ale możesz stworzyć wiele innych rodzajów, np. chabry czy malwy. Możesz przygotować same kwiaty lub dodać także łodygę na stelażu z cienkiego drucika lub drewienka, np. pałeczki do sushi lub długiej wykałaczki. Taki bukiet będzie pięknie wyglądał jak dekoracja w domu. Kwiaty z bibuły wyglądają elegancko w każdym pomieszczeniu.

Aby przygotować kwiaty z bibuły bez częstego cięcia czy podklejania elementów, przygotuj długi kawałek prostokąta, a następnie złóż go w następujący sposób.

fot. Szybkie kwiaty z bibuły/Pinterest

Tak przygotowana róża będzie wyglądać pięknie i sprawiać wrażenie naprawdę skomplikowanej konstrukcji. Tymczasem na jej przygotowanie poświęcisz zaledwie kilka chwil. Możesz końcówkę podkleić albo związać wstążką, aby nic się nie rozpadło.

Możesz do niej dodać także listki z bibuły i łodygę. Taki kwiat będzie też pięknie wyglądał jako flower box - wystarczy, że przykleisz lub przymocujesz w inny sposób róże do gąbki umieszczonej w ozdobnym pudełku.

fot. Kwiaty z bibuły/Adobe Stock, Rafa

Wianki to prawdziwy symbol wiosny. Bardzo często dzieci robią je w przedszkolu czy szkole, aby potem wykorzystać na wiosennych przedstawieniach i świętach. Kwiaty do wianka mogą być mniejsze, ale także całkiem spore. Najlepiej przygotować je z wydłużoną końcówką, którą będzie można wpleść we wianek.

fot. Kwiaty z bibuły do wianka/Pinterest

Te proste kwiaty z bibuły możesz wykorzystać nie tylko do przygotowania wianka, ale np. naszyjnika z bibuły. Taka dekoracja świetnie sprawdzi się np. podczas karnawału albo wakacji w hawajskim stylu. Bibułę możesz na koniec spryskać lekko lakierem do włosów, aby zachowała sztywność.

Bardzo popularną praktyką, jest wykorzystywanie kwiatów z bibuły do przygotowania palmy wielkanocnej. Wówczas najczęściej przygotowuje się niewielkie kwiatki poprzez odpowiednie zrolowanie długiego paska bibuły. Takie kwiatuszki możesz przykleić go kupionej palmy albo zrobić ją w całości z bibuły.

Możesz także wpleść w swoją palmę z bibuły kilka świeżych kwiatów, gałązek bzu czy bazi, a także bukszpanu.

fot. Kwiaty z bibuły na palmę wielkanocną/Adobe Stock, Pawel Horazy

