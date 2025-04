Aby zrobić piękny wianek jesienny do powieszania na drzwi, potrzebujesz przede wszystkim stelażu. Możesz wyciąć go z kartonu lub kupić gotowy kształt zrobiony z gałązek albo styropianu. Do dekoracji świetnie sprawdzą się jesienne liście, szyszki, dynie, owoce czy plastry cytrusów - zarówno w formie naturalnej, jak i sztucznej czy suszonej.

Jesienny wianek najłatwiej zrobisz przy pomocy gotowego stelażu. Przygotuj wybrane elementy (liście, szyszki, gałązki, owoce, etc.), a następnie umieść je na wybranej powierzchni. Użyj do tego kleju na gorąco, jutowego sznurka albo mocnych pinezek.

Najłatwiej przyczepić dekoracje na kartonowy lub styropianowy stelaż, który dodatkowo możesz pomalować na jeden z jesiennych kolorów i posypać złotym brokatem. Nie zapomnij też przymocować sznurka lub zamontować haczyk, dzięki któremu wygodnie przywiesisz wianek na drzwiach. Taka jesienna dekoracja wygląda efektownie i może być wykorzystana zarówno na drzwiach frontowych, jak i wewnątrz domu czy mieszkania.

fot. Jesienny wianek na drzwi/Adobe Stock, skif

Dynie nie wydają się dobrym pomysłem na dekorację wianka, tymczasem jeśli wykorzystasz małe, sztuczne ozdoby albo zrobisz je z kawałków materiału, waty i sznurka, możesz stworzyć piękny, estetyczny wianek. Najlepiej do tego wykorzystać stelaż z gałązek, wikliny albo kartonu, a także sztuczne trawy, liście i jesienne owoce.

Świetnie sprawdzi się także girlanda świetlna z lampkami w kształcie dyni, owinięta wokół stelaża. Wykorzystaj lampki na baterie, aby nie martwić się dostępem do gniazdka. Dekoracje z dyni, zarówno sztucznych, jak i żywych, perfekcyjnie podkreślają klimat jesieni i ocieplają wnętrze.

fot. Jesienne wianki na drzwi z dyniami/Adobe Stock, alonaphoto

Stelaż z wikliny lub gałązek wygląda naprawdę pięknie i można powiedzieć nawet, że robi większość roboty w całej dekoracji. Wystarczy, że dodasz do niego kolorowe liście, kwiaty, owoce dzikiej róży lub jarzębiny i całość będzie prezentować się naprawdę pięknie.

Jest to jednocześnie dość problematyczny stelaż - trudno coś do niego przymocować. Najlepiej użyć mocnego kleju na gorąco.

Świetnie będzie prezentował się również z girlandą świetlną oraz żywymi elementami, w szczególności kwiatami i jesiennymi trawami. Sprawdzą się także świeżo zerwane owoce dzikiej róży.

fot. Jesienne wianki na drzwi/Adobe Stock, Tetiana Soares

