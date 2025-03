Gwiazdka betlejemska to jeden z najpiękniejszych symboli świąt Bożego Narodzenia. Własnoręcznie wykonana z papieru może być doskonałą ozdobą na choinkę, dekoracją stołu lub okna, a także wyjątkowym dodatkiem do prezentów.

Zrobienie jej nie wymaga skomplikowanych umiejętności ani drogich materiałów - wystarczy odrobina cierpliwości i kreatywności. Poniżej znajdziesz prosty instruktaż krok po kroku, który pomoże ci stworzyć piękną gwiazdę betlejemską z papieru.

Do wykonania gwiazdy betlejemskiej z papieru potrzebny będzie przede wszystkim kolorowy papier (idealnie sprawdzi się czerwony, złoty, srebrny lub biały). Przygotuj też nożyczki, linijkę, ołówek, klej lub taśmę dwustronną oraz opcjonalnie brokat, cekiny lub inne ozdoby.

Weź papier i wytnij 6 kwadratów o jednakowej wielkości. Każdy kwadrat złóż na pół, tworząc trójkąt. Następnie ponownie złóż go na pół, aby uzyskać mniejszy trójkąt. Upewnij się, że zgięcia są wyraźne, ponieważ będą one określały kształt ramion gwiazdy.

Po złożeniu trójkąta natnij boki na równych odcinkach, ale nie przecinaj papieru do końca. Nacięcia powinny kończyć się w połowie trójkąta. Następnie lekko je rozchyl. To stworzy ładny efekt promieni gwiazdy.

Po wycięciu wszystkich sześciu trójkątów, zrób z nich ramiona gwiazdy. Sklej je razem w taki sposób, aby uzyskać trójwymiarowy efekt, przyklejając boki naprzemiennie (na przemian na przód i na tył), aby uzyskać efekt wydłużonych ramion.

Po złożeniu trójkątnych ramion w jednolitą całość, przyklej je w centralnym punkcie, tworząc pełną gwiazdę. Użyj kleju na gorąco lub taśmy dwustronnej, aby elementy były stabilne i dobrze się trzymały. Na koniec udekoruj gwiazdę i dodaj cienki sznureczek, na którym zawiesisz gotową ozdobę.

fot. Jak zrobić gwiazdę betlejemską z papieru/Adobe Stock, Daria Nipot

Papierowa gwiazda betlejemska to wszechstronna ozdoba, która świetnie sprawdzi się w wielu świątecznych aranżacjach. Papierowe ozdoby świąteczne świetnie sprawdzą się np. jako dekoracja choinki - wystarczy przymocować ją do sznureczka lub wstążki, a potem zawiesić ją na gałęzi, tworząc efektowny element świątecznego drzewka.

Kolejnym pomysłem na wykorzystanie gwiazdy jest ozdoba okna - kilka gwiazdek w różnych rozmiarach, rozmieszczonych symetrycznie, stworzy przepiękną, świąteczną kompozycję, która rozświetli wnętrze.

Gwiazdę betlejemską możesz również dodać do stroika świątecznego, na przykład umieszczając ją w wieńcu lub jako centralną ozdobę na stole, co nada aranżacji wyjątkowego klimatu. Dodatkowo, mała papierowa gwiazda będzie doskonałym akcentem do prezentów - przyklej ją do opakowania, by nadać upominkowi niepowtarzalnego, świątecznego charakteru.

