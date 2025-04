Piękne dekoracje świąteczne możesz kupić albo przygotować samodzielnie w domu. Zaangażuj do tego całą rodzinę i wspólnie przygotujcie zachwycające ozdoby z papieru, np. choinkę. Taka dekoracja ozdobi świąteczny stół, półki i komody, a także będzie świetnym elementem zimowej girlandy. Zobacz, jak zrobić choinkę z papieru.

Przygotuj kolorowe, nieco grubsze kartki, taśmę lub klej oraz nożyczki. To wystarczy, aby przygotować prostą i ciekawą zarazem choinkę z papieru. Może być ona dość spora albo niewielka i stanowić dodatek do innych dekoracji. Dodaj do niej sznureczek, a stworzysz kreatywną ozdobę na choinkę z papieru - będzie to choinka na choince!

Aby przygotować najprostszą, ale efektywną choinkę z papieru, przygotuj kilka zielonych kawałków brystolu, a następnie wytnij z nich prostokąty. Ich wysokość będzie docelową wielkością choinki. Możesz użyć także papieru białego, złotego czy w dowolnym innym kolorze. Następnie każdy prostokąt złóż na pół i wytnij na kształt połowy choinki.

Przygotuj w ten sposób przynajmniej 4-5 choinek, ale im więcej tym lepiej! Boki choinek sklej ze sobą nawzajem, aby stworzyć trójwymiarową, przestrzenną dekorację. Tak przygotowaną choinkę możesz owinąć pomalowanym brokatową farbą sznurkiem albo udekorować papierową gwiazdką. Możesz umieścić ją na podstawie z kartonu, aby całość była bardziej stabilna.

fot. Choinka z papieru DIY/Adobe Stock, berezko

Kolorowe gazety i czasopisma, a także dzienniki świetnie sprawdzą się jako baza do przygotowania choinki. W ten sposób powstanie oryginalna, a jednocześnie minimalistyczna dekoracja, której nie ma potrzeby dodatkowo ozdabiać.

Do jej wykonania przyda ci się długi kawałek gazety, który następnie podzielić na kilkanaście równych pasków o szerokości mniej więcej 5-7 cm. Każdy pasek zwiń delikatnie w łezkę i sklej boki, a następnie lekko wygnij połączony fragment.

Przygotuj stelaż z kartonu - wytnij okrąg o promieniu równym wysokości wyciętych wcześniej pasków. Następnie natnij karton wzdłuż promienia, wytnij "pizzę" i sklej ze sobą boki, aby powstał stożek.

Do stelażu przyklej ciasno obok siebie wygięte fragmenty gazety. W ten sposób powstanie kreatywna choinka DIY. Możesz także pominąć budowanie stelaża z kartonu i skleić ze sobą poszczególne kawałki gazet.

fot. Choinka z pasków papieru/Adobe Stock, maram

Ozdoby z rolek po papierze toaletowym sprawdzają się w każdej sytuacji, bez względu na okazję czy porę roku. Możesz z nich przygotować dekoracje na Wielkanoc, urodziny, Sylwestra czy Halloween. Świetnie sprawdza się także do zrobienia choinki.

Możesz je naciąć wzdłuż i uformować stożek, który następnie dowolnie ozdobisz albo przygotować "pień". Wytnij mały kawałek rolki i pomaluj ją na ciemniejszy kolor. Następnie z kartonu wytnij dwa równe trójkąty. Jeden z nich natnij z góry, a drugi z dół. Pamiętaj, że nacięcie musi mieć tę samą długość!

Trójkąty z kartonu połącz, tworząc przestrzenną choinkę. Przyczep do przygotowanego wcześniej pnia i udekoruj wedle uznania.

fot. Choinka z papieru toaletowego/Adobe Stock, Rodica

Piękną choinkę zrobisz też ze... śmieci. Jeśli masz podarte kawałki makulatury, nie wyrzucaj ich, ale wykorzystaj do przygotowania ciekawej ozdoby. Przyda się także kawałek kartonu oraz doniczka, osłonka lub dowolne naczynie (najlepiej jednak, jeśli nie będzie przezroczyste).

Do kartonu przyklejaj kawałki papieru, a po kilku warstwach zmniejszaj średnicę "okręgu", tworząc w ten sposób papierową piramidkę. Dobrze, jeśli papier będzie nieregularny kształtem, wówczas stworzysz naprawdę ciekawy efekt. Świetnie, jeśli dodatkowo kawałki będą miały różne kolory i faktury.

Gotową ozdobę przyczep do doniczki i postaw w wybranym miejscu. Dekoracja broni się sama, nie ma potrzeby dodatkowego ozdabiania jej!

fot. Choinka 3d z papieru/Adobe Stock, icarmen13

